Radu Negrici, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, a murit la 105 ani. Povestea unui erou
- Emma Cristescu
- 11 ianuarie 2026, 10:20
Radu Negrici, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial din Eforie Nord, a murit vineri, 9 ianuarie 2026, la vârsta de 105 ani. Trupul neînsuflețit al veteranului a fost depus la capela cimitirului din localitate, iar înmormântarea este programată pentru luni, pentru cei care doresc să-și ia rămas bun, a anunțat familia pe Facebook.
A murit veteranul de război Radu Negrici
Familia a transmis un mesaj emoționant. „Cu durere în suflet vă anunțăm că tatăl și bunicul nostru, Radu Negrici, a plecat la cele sfinte. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace și liniște sufletească!”
Radu Negrici a plecat pe front la doar 22 de ani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și a luptat între 1942 și 1945 pentru apărarea țării. A fost prezent în campanii militare din Basarabia și Cehoslovacia și a fost rănit de artileria inamică, contribuind astfel la protejarea teritoriului României și la eliberarea acestuia.
„Am fost rănit în 1945”
În 2021, la împlinirea vârstei de 100 de ani, veteranul de război a rememorat momentele de pe front cu emoție: „Am stat trei ani în război, până am fost rănit în 1945. Am luptat pentru poporul român și pentru țara asta. Trebuia să ne apăram patria și să o eliberăm de ocupanți.”
Chiar și la vârsta înaintată, Radu Negrici nu și-a pierdut privirea critică asupra României actuale. „România este bine, dar se fură mult. Am văzut multe în cei 100 de ani. Acum sunt nenorociri mari.”
Un exemplu de patriotism
Veteranul a rămas un exemplu de patriotism, curaj și onoare pentru generațiile viitoare, iar viața sa reprezintă o lecție despre dăruire și responsabilitate față de țară. În luna octombrie a acestui an, ar fi împlinit 106 ani.
Familia, prietenii și comunitatea locală îl vor conduce pe ultimul drum luni, la Eforie Nord, pentru a-i aduce un omagiu binemeritat. „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace, iar memoria sa să rămână vie în inimile celor care îl cunosc și l-au respectat pentru sacrificiul său în slujba patriei”, au spus apropiații.
