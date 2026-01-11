Radu Negrici, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial, a murit la 105 ani. Povestea unui erou

Radu Negrici, veteran al celui de-al Doilea Război Mondial din Eforie Nord, a murit vineri, 9 ianuarie 2026, la vârsta de 105 ani. Trupul neînsuflețit al veteranului a fost depus la capela cimitirului din localitate, iar înmormântarea este programată pentru luni, pentru cei care doresc să-și ia rămas bun, a anunțat familia pe Facebook.

Familia a transmis un mesaj emoționant. „Cu durere în suflet vă anunțăm că tatăl și bunicul nostru, Radu Negrici, a plecat la cele sfinte. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace și liniște sufletească!”

Radu Negrici a plecat pe front la doar 22 de ani, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, și a luptat între 1942 și 1945 pentru apărarea țării. A fost prezent în campanii militare din Basarabia și Cehoslovacia și a fost rănit de artileria inamică, contribuind astfel la protejarea teritoriului României și la eliberarea acestuia.

În 2021, la împlinirea vârstei de 100 de ani, veteranul de război a rememorat momentele de pe front cu emoție: „Am stat trei ani în război, până am fost rănit în 1945. Am luptat pentru poporul român și pentru țara asta. Trebuia să ne apăram patria și să o eliberăm de ocupanți.”

Chiar și la vârsta înaintată, Radu Negrici nu și-a pierdut privirea critică asupra României actuale. „România este bine, dar se fură mult. Am văzut multe în cei 100 de ani. Acum sunt nenorociri mari.”

Veteranul a rămas un exemplu de patriotism, curaj și onoare pentru generațiile viitoare, iar viața sa reprezintă o lecție despre dăruire și responsabilitate față de țară. În luna octombrie a acestui an, ar fi împlinit 106 ani.

Familia, prietenii și comunitatea locală îl vor conduce pe ultimul drum luni, la Eforie Nord, pentru a-i aduce un omagiu binemeritat. „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace, iar memoria sa să rămână vie în inimile celor care îl cunosc și l-au respectat pentru sacrificiul său în slujba patriei”, au spus apropiații.