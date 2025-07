Social Un veteran de război a mâncar zilnic un desert, până la 106 ani







Un veteran de război a ajuns la impresionanta vârstă de 106 ani și susține că longevitatea sa se datorează, în mod surprinzător, unui desert consumat zilnic. Leslie Lemon, din Aylesbury (Bucks), afirmă că acest dulce simplu este parte esențială din rutina sa zilnică.

Un veteran de război a mâncat zilnic cremă de vanilie

Născut pe 1 iulie 1919, Lemon a sărbătorit recent aniversarea celor 106 ani și are o sănătate de invidiat: nu ia niciun fel de medicamente și nu are nevoie de îngrijiri medicale. „Nu simt că am îmbătrânit. Nu am dureri și nu sufăr de nimic”, a declarat el.

Fost caporal în armata britanică între 1939 și 1946, Leslie a fost decorat cu distincția franceză Légion d’honneur pentru serviciile sale în timpul războiului. După încheierea carierei militare, a lucrat până la vârsta de 60 de ani, retrăgându-se din activitate în 1979.

Astăzi, se bucură de o viață liniștită, fiind stră-străbunic, cu o familie numeroasă: opt nepoți și nouă strănepoți.

Desertul său favorit este rubarba cu cremă de vanilie, de preferat rece

De asemenea, este un fan al deserturilor tradiționale britanice, precum trifle-urile. „Crema de vanilie este esențială. O am întotdeauna în casă – fie sub formă de pudră, fie deja preparată. Nu trebuie să rămâi niciodată fără desert”, a spus Lemon.

Un alt aliment pe care îl apreciază este celebrul fish and chips, un clasic britanic pe care îl consumă ocazional. Totuși, consideră că secretul unei vieți lungi nu ține doar de alimentație, ci și de echilibru: „Moderația este cheia. Am fost mereu norocos și, cel mai important, fericit”.

Originar din Ealing, Londra, Leslie Lemon s-a căsătorit în 1944 cu soția sa, Doreen, alături de care a trăit până în 1999, anul în care aceasta a decedat. Au avut trei copii, dintre care unul, Mary, a murit la o vârstă fragedă, din cauza unei hepatite contractate din apă de mare contaminată.

Veteran de război care a știut să se respecte

Fiul său, Richard, în vârstă de 73 de ani, își amintește că tatăl său a pus mereu accent pe alimentația naturală. „Când eram copii, mâncam doar fructe și legume proaspete. Pe atunci, nimeni nu păstra alimentele la congelator.

Tata a fost mereu convins că desertul trebuie să facă parte din orice masă – iar crema de vanilie a fost constant prezentă în bucătărie”, a povestit el.

Chiar dacă nu este adeptul tehnologiei moderne, Lemon recunoaște că schimbările din ultimele decenii sunt impresionante: „Nu mă pricep la apeluri video, dar viața s-a schimbat enorm. Eu sunt puțin de modă veche”, spune el cu umor, potrivit BBC.