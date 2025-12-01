Politica

Veteranul de război Ion Vasile Banu, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler

Comentează știrea
Veteranul de război Ion Vasile Banu, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de CavalerNicușor Dan. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

De Ziua Națională, președintele Nicușor Dan a oferit o singură decorație. Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler i-a fost acordat veteranului de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu.

Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe veteranul de război Ion Vasile Banu

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, spune preşedintele.

Potrivit președintelui, gestul are un caracter simbolic și reprezintă un omagiu adus întregii generații de eroi care au scris destinul țării cu sângele lor.

„Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, adaugă preşedintele.

Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat
Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat
Ion Vasile Banu

Ion Vasile Banu. Sursa foto: Facebook

Mesajul președintelui

Ion Vasile Banu a început serviciul militar la doar 21 de ani, intrând în Armata României într-o perioadă extrem de dificilă pentru țară. El s-a remarcat prin devotament și curaj în luptele pentru eliberarea Basarabiei în 1941, iar anul următor a fost trimis pe frontul de la Cotul Donului, unde a înfruntat condiții grele.

Prin sacrificiul său, Banu a făcut parte din generația de militari care au contribuit decisiv la destinul României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, spune președintele Nicușor Dan.

„Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, scrie preşedintele pe Facebook.

Ion Vasile Banu

Ion Vasile Banu. Sursa foto: Freepik

Nicușor Dan a decorat un singur veteran de război pe 1 Decembrie

Potrivit președintelui, curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a slujit patria reprezintă lecții care ne cer să ne plecăm cu respect în fața veteranului.

„Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, mai spune Nicuşor Dan.

Președintele a subliniat că românii au datoria de a-i cinsti pe cei care au apărat idealurile de libertate cu prețul vieții.

„În acest an, aceasta este singura decoraţie conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, a încheiat șeful statului.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:49 - Tiraspolul declară scrutinul valabil cu 26% prezență, cea mai slabă participare din istorie. Experții: Un teatru de p...
14:43 - Susținătorii lui Georgescu și Simion, huiduieli pentru Bolojan la Alba Iulia
14:37 - Nicuşor Dan, după parada de Ziua României: Oamenii țin la țară
14:31 - Plahotniuc anunță că este pregătit să vină la ședințele de judecată. Cere ca presa să filmeze întreg procesul
14:26 - Fifor acuză USR că sacrifică interesul României pentru „jocuri mici de gașcă”
14:16 - Alertă în Arad. Un bărbat extrem de periculos a evadat

HAI România!

Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Eroii nevăzuți ai Unirii: De la piloții fără parașute, la fotograful care a salvat istoria
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false

Proiecte speciale