Veteranul de război Ion Vasile Banu, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler

De Ziua Națională, președintele Nicușor Dan a oferit o singură decorație. Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler i-a fost acordat veteranului de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu.

„La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară”, spune preşedintele.

Potrivit președintelui, gestul are un caracter simbolic și reprezintă un omagiu adus întregii generații de eroi care au scris destinul țării cu sângele lor.

„Suntem şi vom rămâne datori să îi cinstim pe cei care au apărat cu preţul vieţii idealurile noastre de libertate, iar datorită lor trăim astăzi într-o Românie liberă, demnă, democratică şi europeană”, adaugă preşedintele.

Ion Vasile Banu a început serviciul militar la doar 21 de ani, intrând în Armata României într-o perioadă extrem de dificilă pentru țară. El s-a remarcat prin devotament și curaj în luptele pentru eliberarea Basarabiei în 1941, iar anul următor a fost trimis pe frontul de la Cotul Donului, unde a înfruntat condiții grele.

Prin sacrificiul său, Banu a făcut parte din generația de militari care au contribuit decisiv la destinul României în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, spune președintele Nicușor Dan.

„Cu prilejul Zilei Naţionale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esenţa a ceea ce înseamnă dragostea de ţară: un om care, la doar 21 de ani, a intrat în Armata României şi a luptat cu dăruire pentru eliberarea Basarabiei în 1941 şi pe frontul de la Cotul Donului în 1942”, scrie preşedintele pe Facebook.

Potrivit președintelui, curajul, sacrificiul și demnitatea cu care și-a slujit patria reprezintă lecții care ne cer să ne plecăm cu respect în fața veteranului.

„Distincţia pe care i-am conferit-o este un gest de recunoaştere pentru serviciile sale militare excepţionale din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, dar şi pentru implicarea sa neobosită în viaţa comunităţii după încheierea conflictului”, mai spune Nicuşor Dan.

Președintele a subliniat că românii au datoria de a-i cinsti pe cei care au apărat idealurile de libertate cu prețul vieții.

„În acest an, aceasta este singura decoraţie conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie, un gest simbolic, prin care aducem un omagiu întregii generaţii de eroi care au scris cu sângele lor destinul ţării noastre. La mulţi ani, România! La mulţi ani, români de pretutindeni!”, a încheiat șeful statului.