Parada de Ziua Națională. Programul și restricțiile de trafic în Capitală

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat programul ceremoniei și restricțiile extinse de trafic ce vor fi impuse în București cu ocazia Zilei Naționale a României. Ceremonia oficială va începe la ora 11:00, cu intonarea Imnului Național și defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf.

Anul acesta, peste 2.900 de militari şi specialişti din MApN, MAI, SRI, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziţie statică, şi 45 de aeronave, vor participa la Parada Militară Naţională.

De asemenea, vor defila şi 240 de militari străini, în cadrul unor detaşamente din Franţa, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum şi militari din ţările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

După încheierea paradei, publicul va putea vizita expoziția de tehnică militară amplasată în apropierea Arcului de Triumf, deschisă până la ora 14:30. Seara, de la ora 19:00, Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” va susține tradiționala retragere cu torțe pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Timișoara.

-Bd. Mareșal Constantin Prezan: între Piața Charles de Gaulle și Piața Arcul de Triumf, inclusiv străzile adiacente (02:00 – 17:00);

-Șos. Pavel D. Kiseleff și străzile adiacente: între Piața Victoriei, Piața Arcul de Triumf și Piața Presei Libere (04:00 – 17:00), pasajul de la Piața Presei Libere circulație doar spre Piața Montreal;

-Str. Alexandru Constantinescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

-Bd. Mareșal Alexandru Averescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf, inclusiv străzile adiacente;

-Străzile Arh. Ion Mincu, Barbu Delavrancea, Nicolae Ionescu, Ady Endre, Sg. Vasile Dorobanțu, Docenților, Mahatma Gandhi, Petofi Sandor, Clucerului, Gheorghe Brătianu, Uruguay, Monetăriei și Aleea Primo Nebiolo;

-Pentru retragerea cu torțe (19:00 – 22:00), traficul va fi restricționat pe Calea Victoriei și pe traseul Palatul Cercului Militar Național – Bd. Timișoara.

-Bd. Regele Mihai I: între Str. Primo Nebiolo și Piața Arcul de Triumf (02:00 – 14:00), cu excepția invitaților;

-Str. Alexandru Constantinescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

-Bd. Mareșal Constantin Prezan: trotuarul dreapta sens Arcul de Triumf (mass-media exceptată);

-Parcul Regele Mihai I: Aleea Michael Jackson – Aleea Grădina Japoneză – Aleea Aventura Parc – Bd. Constantin Prezan;

-Șos. Kiseleff: între Piața Arcul de Triumf și str. Uruguay;

-Bd. Mareșal Alexandru Averescu: între Bd. Mărăști și Piața Arcul de Triumf;

-Bd. Mareșal Constantin Prezan: trotuarul stânga de la Str. Mr. Gheorghe Șonțu până la Piața Arcul de Triumf.

-Șos. București-Ploiești - Piața Presei Libere - Piața Montreal - Bd. Mărăști-Str. Turda - Bd. I. Mihalache - Piața Victoriei;

-Șos. București-Ploiești - Piața Presei Libere - Piața Montreal - Bd. Mărăști - Str. Turda -Podul Grant;

-Piața Victoriei - Bd. Aviatorilor-Bd. Nicolae Caramfil- Bd. Aerogării - Șos. București-Ploiești;

-Șos. Ștefan cel Mare- Str. Barbu Văcărescu-Bd. Aerogării - Șos. București-Ploiești.