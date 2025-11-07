International

Statele Unite mențin prezența militară în România, cu modificări de rotație

Statele Unite mențin prezența militară în România, cu modificări de rotație

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat vineri că trupele americane vor rămâne staționate în România, însă vor exista modificări în modul de rotație al militarilor.

Potrivit Reuters,  oficialul a explicat că schimbările vizează organizarea și gestionarea prezenței militare, fără a afecta numărul total de militari desfășurați pe teritoriul țării.

Pete Hegseth

Pete Hegseth. Sursa foto: Captură video Youtube

Primarului iubăreț din Livezile i s-a trântit ușa în nas la Congresul PSD. Știm și motivul!
WhatsApp pregătește o funcție revoluționară. Se schimbă modalitatea de a primi și trimite mesaje
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

