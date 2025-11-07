International
Statele Unite mențin prezența militară în România, cu modificări de rotație
- Maria Dima
- 7 noiembrie 2025, 20:25
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat vineri că trupele americane vor rămâne staționate în România, însă vor exista modificări în modul de rotație al militarilor.
Potrivit Reuters, oficialul a explicat că schimbările vizează organizarea și gestionarea prezenței militare, fără a afecta numărul total de militari desfășurați pe teritoriul țării.
Știre în curs de actualizare
