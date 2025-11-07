Donald Trump, laude la adresa României: Un popor grozav. Ce spune despre retragerea trupelor

Președintele american Donald Trump a comentat, vineri, la Casa Albă, decizia Statelor Unite de a reduce parțial efectivele militare dislocate la baza Mihail Kogălniceanu din România. Liderul de la Washington a precizat că nu este vorba despre o retragere propriu-zisă, ci despre o „ajustare” a forțelor, și a transmis un mesaj pozitiv la adresa României.

În timpul unei conferințe de presă comune cu premierul Ungariei, Viktor Orban, un jurnalist l-a întrebat pe președinte despre decizia Pentagonului privind redistribuirea trupelor americane de pe Flancul Estic al NATO.

Reporter: „Departamentul Apărării a anunțat retragerea unui număr semnificativ de trupe din România. V-ați schimbat poziția sau Pentagonul a acționat contrar asigurărilor dumneavoastră?”

Donald Trump: „Nu, nu ignoră nimic din ce spun. Ceea ce fac este să facă ajustări. Mutăm trupele. Numărul total rămâne același, doar redistribuim oamenii. Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, poate vrei să adaugi ceva aici?”

La rândul său, Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, a precizat că procesul este coordonat direct cu Casa Albă și nu afectează relațiile bilaterale cu România:

„Nu, nimic din asta nu a fost necoordonat cu Casa Albă. Totul face parte din viziunea noastră asupra Europei. Trupele vor rămâne în România, dar se schimbă modul în care le rotim și numărul celor rotiți.”

Trump a intervenit din nou, subliniind relațiile excelente cu partenerii europeni: „Relația cu România este foarte bună, nu-i așa?”

Pete Hegseth: „E foarte bună. Și am coordonat totul cu secretarul general (Mark) Rutte, cu comanda și cu toți aliații noștri. Toată lumea a fost notificată din timp.”

Donald Trump: „Relația cu România este foarte bună. Relația cu Europa este foarte bună.”

Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN), autoritățile române au fost informate la sfârșitul lunii octombrie despre planul american de redimensionare a trupelor din Europa de Est, parte a unei reevaluări strategice la nivel global.

„Printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotațiile în Europa se menționează și forțe destinate României, amplasate la Mihail Kogălniceanu. Decizia era așteptată, România aflându-se în contact permanent cu partenerul strategic american”, se arată în document.

Reprezentanții ministerului subliniază că această ajustare nu reprezintă o retragere completă, ci un proces normal în cadrul parteneriatului militar dintre cele două țări:

„Redimensionarea forțelor SUA reprezintă un efect al noilor priorități ale administrației prezidențiale, anunțate încă din luna februarie”, precizează MApN.

Baza militară Mihail Kogălniceanu rămâne unul dintre centrele strategice majore ale prezenței americane în regiune, având un rol crucial în arhitectura de apărare NATO de pe Flancul Estic. În ultimii ani, Statele Unite au sporit treptat efectivele dislocate temporar în România, pe fondul tensiunilor crescute din zona Ucrainei.

Anunțul recent al Washingtonului privind o „ajustare” a prezenței militare este interpretat de specialiști ca o redistribuire a forțelor, nu ca un semnal de retragere sau de reducere a angajamentului față de aliații din Europa Centrală și de Est.

Deși rotațiile de trupe vor suferi modificări, autoritățile americane și cele române au subliniat că parteneriatul strategic dintre cele două țări rămâne ferm, iar colaborarea militară continuă la același nivel de încredere și consistență.