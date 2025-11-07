Donald Trump îi ia apărarea lui Viktor Orban: UE ar trebui să respecte un lider atât de puternic

Preşedintele american Donald Trump a îndemnat vineri Uniunea Europeană să „respekte” Ungaria şi pe prim-ministrul Viktor Orban, care i s-a plâns de sancţiunile financiare impuse Budapestei de UE pentru politicile sale în domeniul migraţiei, transmite AFP.

„Ei ar trebui să respecte Ungaria şi să respecte acest lider foarte, foarte puternic, pentru că el a avut dreptate în ce priveşte imigraţia”, a declarat Trump în faţa presei.

„Uitaţi-vă ce i s-a întâmplat Europei cu imigraţia, au oameni care inundă Europa, de peste tot, şi asta îi dăunează”, a adăugat preşedintele american, care a pus el însuşi în aplicare o politică strictă de reprimare a imigraţiei de când a revenit la Casa Albă, în ianuarie.

Potrivit Reuters, Trump a mai spus că examinează o posibilă exceptare a Ungariei de la sancţiunile legate de petrolul rusesc. „Examinăm acest lucru pentru că este foarte dificil pentru el să primească petrol şi gaz din alte zone”, le-a spus preşedintele reporterilor cu prilejul primirii lui Viktor Orban la Casa Albă.

Cei doi lideri au opinii similare în ceea ce priveşte poziţia anti-imigraţie, dar un subiect potenţial dificil îl reprezintă dependenţa Ungariei de petrolul rusesc. Trump a insistat ca ţările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, ca o modalitate de a reduce finanţarea Moscovei pentru invazia Ucrainei.

Ungaria şi-a menţinut dependenţa de energia rusă de la începutul conflictului, în 2022, ceea ce a stârnit critici din partea mai multor aliaţi din Uniunea Europeană şi NATO.

Oficialii maghiari au declarat în perioada premergătoare întâlnirii din SUA că Viktor Orban intenţionează să discute despre găzduirea la Budapesta a unui eventual summit între SUA şi Rusia şi să solicite scutiri de la sancţiunile energetice ale SUA.

Trump a declarat luna trecută că se va întâlni cu preşedintele rus Vladimir Putin în capitala Ungariei, dar întâlnirea a fost amânată după ce Rusia a respins un armistiţiu în Ucraina.