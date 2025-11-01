Casa Albă a impus noi restricții pentru jurnaliști, după ce unii reporteri au fost prinși ascultând conversații

Casa Albă a impus vineri o nouă regulă care limitează accesul jurnaliştilor acreditaţi la birourile secretarului de presă Karoline Leavitt şi ale altor oficiali de rang înalt din Aripa de Vest, lângă Biroul Oval, măsura intrând în vigoare imediat, potrivit Reuters.

Noul ordin al Consiliului Naţional de Securitate interzice jurnaliştilor accesul în camera 140, cunoscută şi sub numele de „Upper Press”, fără o programare prealabilă. Motivul este necesitatea de a proteja materialele potenţial sensibile. Schimbarea a intrat în vigoare imediat.

„Pentru a proteja astfel de materiale şi a menţine coordonarea între personalul Consiliului Naţional de Securitate şi personalul de comunicare al Casei Albe, membrii presei nu mai au acces la camera 140 fără aprobarea prealabilă sub forma unei programări cu un membru autorizat al personalului Casei Albe”, se arată în actul emis.

Măsura Casei Albe urmează restricţiilor impuse la începutul acestei luni reporterilor de la Departamentul Apărării, care au determinat zeci de jurnalişti să-şi elibereze birourile din Pentagon şi să-şi predea acreditările. Oficialii au declarat că modificarea vizează protejarea materialelor sensibile gestionate de personalul de comunicare al Casei Albe, în urma schimbărilor recente din cadrul Consiliului.

Secretarul adjunct de presă Cheung a declarat că unii reporteri au fost surprinşi înregistrând în secret imagini video şi audio sau fotografii cu informaţii sensibile, fără permisiune, pătrunzând în zone restricţionate sau ascultând discuţii private în cadrul unor întâlniri cu uşile închise. Jurnaliştii pot accesa în continuare birourile purtătorilor de cuvânt de rang inferior.

Asociaţia corespondenţilor de la Casa Albă a afirmat că noile restricţii vor împiedica reporterii să pună întrebări oficialilor şi să asigure transparenţa guvernamentală. Precedente similare au fost înregistrate în administraţia lui Clinton, acestea fiind fie anulate, fie aplicate parţial.

Administrația Trump a eliminat în urmă cu câteva luni agențiile de presă Reuters, Associated Press şi Bloomberg News.

Anunţul de vineri vine la câteva săptămâni după ce Departamentul Apărării a restricţionat accesul presei, impunând agenţiilor de ştiri să semneze un angajament pentru o nouă politică sau să piardă acreditările şi spaţiile de lucru din Pentagon.

Cel puţin 30 de organizaţii de ştiri, inclusiv Reuters, au refuzat să accepte noile restricţii, invocând ameninţarea la adresa libertăţii presei şi a capacităţii lor de a se informa independent. Politica Pentagonului prevede că jurnaliştii ar putea fi consideraţi un risc pentru securitate şi li s-ar putea revoca acreditările dacă solicită angajaţilor divulgarea de informaţii clasificate sau neclasificate.