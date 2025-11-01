Veteranii americani condamnă decizia lui Trump de a retrage trupele din țările NATO

Decizia administraţiei Trump de a retrage o brigadă rotativă a armatei americane din România şi alte state NATO de la graniţa cu Rusia a provocat reacţii dure din partea veteranilor din SUA. Grupul Veterans On Duty, condus de fostul ofiţer de informaţii Jeremy Hunt, avertizează că această mişcare subminează securitatea aliată şi serveşte direct intereselor Kremlinului, potrivit Kyiv Post.

Decizia de a pune capăt desfăşurării Diviziei 101 Aeropurtate vine într-un moment de tensiuni sporite pe fondul intensificării agresiunii Rusiei. În timp ce Pentagonul a descris măsura drept o „ajustare strategică” menită să redirecţioneze resurse către regiunea Indo-Pacific, numeroşi critici consideră că momentul este inoportun şi contravine principiului „pace prin forţă” asumat de administraţia americană.

Veterans On Duty (VOD), o organizaţie formată din foşti membri ai armatei SUA, a reacţionat ferm faţă de decizia Pentagonului. Grupul, condus de fostul ofiţer de informaţii Jeremy Hunt, care a servit anterior în Europa de Est, a emis o declaraţie în care condamnă retragerea trupelor şi avertizează asupra consecinţelor pentru securitatea aliaţilor NATO din regiune.

Hunt a avertizat că retragerea trupelor americane transmite un semnal greşit într-un moment critic pentru securitatea europeană. El a precizat că prezenţa militară a SUA în regiune este esenţială pentru descurajarea Rusiei şi pentru menţinerea încrederii aliaţilor NATO de pe flancul estic.

Fostul ofiţer de informaţii a caracterizat decizia Pentagonului drept o greşeală tactică, amintind că prezenţa americană în Europa de Est a avut mereu rolul de a transmite un mesaj de fermitate Moscovei. Echipa de luptă a Brigăzii 2 Infanterie din Divizia 101 Aeropurtată, aflată în România din 2022, se va întoarce la baza sa din Kentucky fără a fi înlocuită.

Decizia retragerii brigăzii americane a provocat panică în guvernele din Europa de Est, unde state precum România şi Polonia se tem de o posibilă slăbire a angajamentului Statelor Unite faţă de NATO.Mai mulţi senatori americani şi-au exprimat îngrijorarea, afirmând că retragerea „trimite un semnal greşit Rusiei”.

Deşi unii oficiali de la Washington susţin că armatele europene sunt acum mai bine pregătite şi pot prelua o parte mai mare din responsabilităţile de apărare, Hunt avertizează că aceste progrese nu trebuie confundate cu egalitatea strategică. El a lăudat eforturile României şi ale altor aliaţi în modernizarea forţelor armate.