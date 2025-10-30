Rușii comentează întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping. Reacțiile lui Trump, descrise ca o „improvizație exaltată”

Întâlnirea dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, desfășurată la Busan, Coreea de Sud, a atras atenția și comunității ruse. Analistul rus Alexander Lomanov a fost unul dintre cei care au comentat principalele concluzii ale întrevederii. Potrivit acestuia, reacția părții americane a fost una tipic „trumpiană”.

„Trump a numit întâlnirea cu liderul chinez uimitoare. Ca întotdeauna, reacționează cu o improvizare exaltată. Vrea să-i convingă pe cei din jur că toate întâlnirile sale sunt minunate și că toți marii lideri mondiali îi sunt prieteni apropiați, cu care poate rezolva informal orice problemă”, a explicat Lomanov, pentru publicația rusă Interfax.

Totuși, el subliniază că această aură mediatică „nu are nicio legătură cu planul de fond”, fiind mai degrabă o strategie de imagine.

De partea cealaltă, China a păstrat o discreție calculată. Lomanov remarcă faptul că, în afara unui raport al agenției Xinhua, „nu există materiale chinezești care să comenteze întâlnirea”.

Aceasta este, spune expertul, „o abordare tipic chineză”, bazată pe prudență și controlul mesajului public. Accentul a fost pus pe discursul lui Xi Jinping, care a vorbit despre necesitatea stabilității și a cooperării pe termen lung.

Xi Jinping a transmis că, deși fricțiunile dintre China și Statele Unite sunt inevitabile, „totul trebuie rezolvat prin negocieri și mijloace pașnice”. Liderul de la Beijing a profitat de moment pentru a evidenția soliditatea economiei chineze, amintind că „economia a crescut cu 5,2% în trimestrul al treilea” și că obiectivele de dezvoltare până în 2025 sunt în grafic. De asemenea, el i-a prezentat lui Trump concluziile sesiunii plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, unde a fost adoptat noul plan cincinal — document care trasează direcțiile strategice de dezvoltare pe termen lung.

Pentru Lomanov, diferența de ton dintre cei doi lideri este semnificativă: „În timp ce Trump caută realizări imediate, Xi Jinping se concentrează pe viziunea de durată și pe crearea unor mecanisme de soluționare a contradicțiilor bilaterale.”

Din acest contrast rezultă o imagine clară a felului în care cele două puteri abordează relațiile internaționale: America mizează pe spectacol și reacții rapide, China pe discreție și strategie.

Discuțiile au atins și subiecte sensibile, precum Ucraina și relațiile comerciale cu Rusia. Înaintea întâlnirii, presa occidentală a speculat că Beijingul ar putea face concesii Washingtonului, reducând importurile de petrol rusesc. Lomanov a respins aceste scenarii:

„Dacă China ar fi fost pregătită să se alăture SUA și Occidentului în conflictul ruso-ucrainean, ar fi făcut-o încă din 2022. În realitate, s-a întâmplat contrariul — SUA au impus tot mai multe restricții tehnologice Chinei”.

Expertul a reamintit că, în timpul administrației Trump, relațiile comerciale au fost marcate de escaladarea tarifelor vamale: „Ambele părți, adăugând câteva zeci de procente, au adus nivelul tarifelor la peste 100%. În acest context, Trump nu are niciun stimulent real pentru a obține concesii majore.”

Despre Ucraina, Lomanov a confirmat că tema a fost abordată, dar fără rezultate spectaculoase:

„Trump, firește, și-a prezentat înțelegerea asupra problemei, iar Xi Jinping pe a sa. Ideea că China își va abandona parteneriatul strategic cu Rusia și va sprijini politicile occidentale este absolut imposibilă.”

Întâlnirea de la Busan nu a produs un acord concret, dar a fost, potrivit analiștilor, un moment cu un „impact politic și simbolic profund” asupra echilibrului global. Dacă pentru Trump a fost o nouă scenă de auto-legitimare, pentru Xi Jinping a fost ocazia de a reafirma rolul Chinei ca putere responsabilă, care își păstrează calmul strategic într-o lume tot mai fragmentată.