Beijingul solicită Washingtonului respectarea tratatului privind testele nucleare

Guo Jiakun / sursa foto. captură video
Pe 30 octombrie 2025, preşedintele Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa socială că Statele Unite vor relua testele cu arme nucleare „imediat”, fără a oferi detalii suplimentare privind natura sau momentul exact al demersului.

În reacţie la acest anunţ, China a făcut apel public către Washington să respecte prevederile internaţionale privind interzicerea testelor nucleare.

Reacţia Chinei după anunțul lui Donald Trump

Purtătorul de cuvânt al ministerului chinez de externe, Guo Jiakun, a declarat că Beijingul „speră ca Statele Unite să respecte cu seriozitate obligaţiile prevăzute în Treaty on the Comprehensive Nuclear‑Test‑Ban (CTBT) şi angajamentul privind interzicerea testelor nucleare”.

El a adăugat:

„China speră că Statele Unite vor lua măsuri concrete pentru a proteja sistemul global de dezarmare nucleară şi neproliferare şi pentru a menţine echilibrul strategic şi stabilitatea la nivel global”.

Reacţia a survenit pe fondul anunţului american despre reluarea testelor şi a discuţiilor de lungă durată privind controlul armamentului nuclear, într‑un context de intensificare a tensiunilor strategice între marile puteri.

Decizia lui Trump şi implicaţii imediate

Potrivit relatărilor, preşedintele Trump a transmis că a dat ordin United States Department of Defense să „înceapă testarea armelor nucleare pe o bază egală cu celelalte ţări”, menţionând că „procesul va începe imediat”.

Anunţul a fost făcut înaintea întâlnirii cu liderul chinez Xi Jinping, în Coreea de Sud, la summit‑ul de pe marginea forumului Asia‑Pacific Economic Cooperation (APEC).

Analistii notează că ultima detonare nucleară confirmată de SUA a avut loc în 1992, iar reluarea testelor ar marca o schimbare majoră de politică în domeniul armamentului nuclear.

Decizia americană survine după anunţuri recente ale Russia privind testarea unor sisteme cu propulsie nucleară şi al expansiunii arsenalului chinez, ceea ce explică, în parte, motivaţia declarată a Washingtonului. Reuters

Context strategic şi consecinţe potenţiale

Reluarea testelor nucleare de către SUA ar putea avea efecte de amploare asupra arhitecturii globale de non‑proliferare şi dezarmare, întrucât tratate precum CTBT – pe care SUA nu îl au încă în vigoare – se bazează pe menţinerea moratoriului testelor nucleare explosive.

În plus, factorii de stabilitate strategică şi echilibru între marile puteri vor fi supuşi unui test real.

China, prin apelul său, subliniază importanţa „obligaţiilor” internaţionale şi a „acţiunilor concrete” pentru protejarea sistemului global de dezarmare.

Rămâne de văzut dacă decizia SUA va conduce la escaladarea competiţiei nucleare, la reluarea testelor de către alte state sau la demararea unui nou ciclu de negocieri multilaterale privind controlul armamentului.

