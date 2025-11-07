Uniunea Europeană schimbă regulile pentru șoferi. România, obligată să le aplice

Uniunea Europeană a adoptat un nou set de reguli pentru permisele de conducere, care trebuie transpuse în legislația națională până în noiembrie 2028. Scopul este reducerea numărului de accidente și îmbunătățirea siguranței rutiere, într-un context în care, anual, aproximativ 20.000 de persoane mor pe drumurile europene, iar România se află printre țările cu cele mai multe accidente grave.

Conform anunțului Parlamentului European, „normele revizuite privind permisul de conducere fac parte din pachetul legislativ pentru siguranța rutieră prezentat de Comisie în martie 2023”, obiectivul final fiind „Viziunea zero” – reducerea aproape completă a victimelor până în 2050. Noile reguli, publicate în Jurnalul Oficial al UE prin Directivele (UE) 2025/2205 și 2025/2206, vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.

Una dintre cele mai importante modificări vizează examenul pentru obținerea permisului de conducere, care va include noi teste pentru a evalua comportamentele la volan și riscurile din trafic. Candidații vor trebui să demonstreze că înțeleg pericolele asociate cu unghiul mort, utilizarea telefonului mobil, deschiderea neglijentă a portierelor și interacțiunea cu pietonii, bicicliștii sau copiii.

Permisele pentru autoturisme și motociclete vor avea o valabilitate de 15 ani, însă statele membre vor putea reduce perioada la 10 ani. În cazul camioanelor și autobuzelor, documentul va fi valabil 5 ani.

Șoferii care au împlinit 65 de ani vor fi obligați să efectueze verificări medicale mai frecvente, pentru a-și putea reînnoi permisul. În plus, toți conducătorii auto, indiferent de vârstă, vor trebui să treacă printr-un control medical înainte de obținerea sau reînnoirea documentului, care va include teste de vedere și evaluări cardiovasculare, notează avocatnet.ro.

Pentru prima dată, regulile europene introduc o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru șoferii debutanți. În acest interval, aceștia vor fi sancționați mai dur pentru abateri grave, cum ar fi conducerea sub influența alcoolului sau nepurtarea centurii de siguranță.

Totodată, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul, însă vor fi obligați să conducă doar însoțiți de un adult experimentat până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a răspunde deficitului de șoferi profesioniști, tinerii de 18 ani vor putea conduce camioane, iar cei de 21 de ani, autobuze, cu condiția obținerii unui certificat de competență profesională.

O altă schimbare majoră este introducerea permisului digital de conducere, care va putea fi stocat pe telefonul mobil. Documentul digital va înlocui treptat formatul clasic din plastic, însă șoferii vor avea dreptul să solicite și o variantă fizică, ce va fi emisă într-un termen rezonabil.

Pentru a combate comportamentele periculoase în trafic, noul cadru legislativ prevede transferul sancțiunilor între statele membre. Astfel, suspendarea sau retragerea permisului într-o țară va fi recunoscută automat în toate celelalte, evitând situațiile în care șoferii sancționați circulă liber în alte state ale Uniunii.

Prin aceste măsuri, UE urmărește să uniformizeze regulile de circulație, să sporească responsabilitatea șoferilor și să aducă Europa cu un pas mai aproape de „drumurile fără victime”.