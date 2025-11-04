Cine este românul care l-a ucis pe unchiul cântăreței Laura Pausini, Ettore Pausini

Ettore Pausini, unchiul cunoscutei cântărețe Laura Pausini, a murit într-un accident rutier la periferia orașului Bologna, din Italia. Bărbatul de 78 de ani a fost lovit mortal de un autoturism condus de un român de 29 de ani, în timp ce se deplasa cu bicicleta, potrivit today.it.

Șoferul care a provocat accidentul și a fugit de la locul tragediei este un român de 29 de ani. Mașina a fost găsită câteva ore mai târziu, abandonată, iar proprietarul a spus că nu el se afla la volan, ci un prieten căruia îi împrumutase autoturismul.

După mai bine de 24 de ore, cel care conducea, un tânăr de 29 de ani cu dublă cetățenie română și moldovenească, s-a predat la sediul Poliției Locale din Bologna. El este acuzat de omor din culpă, părăsirea locului accidentului și omisiune de ajutor.

Accidentul a avut loc duminică, 2 noiembrie, în jurul orei 13:30. Ettore Pausini se întorcea dintr-o plimbare cu bicicleta când a fost lovit frontal de mașina care venea din sens opus. Impactul a fost puternic, bicicleta a fost aruncată la câțiva metri, iar bărbatul a fost prins sub vehicul.

Martorii au povestit că bărbatul a continuat drumul spre San Lazzaro di Savena fără să oprească. Mașina a fost găsită ulterior de carabinieri, la aproximativ doi kilometri de locul accidentului. Medicii au încercat să-l resusciteze pe Ettore Pausini timp de aproape o oră, însă rănile au fost prea grave.

Văduv și tată al unei fiice stabilite în Trentino, Ettore Pausini era apreciat în comunitatea din Bologna. A lucrat peste treizeci de ani ca bărbier și avea o mare pasiune pentru ciclism.

În trecut, bărbatul în vârstă de 78 de ani a reușit să se vindece de cancer și, ulterior, a devenit ambasador al asociației Onconauti, care oferă sprijin pacienților în procesul de recuperare.

Într-o postare din 2016, Laura Pausini scria: „Ettore 1, cancerul 0 – meciul vieții. Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion! Sunt mândră de tine și de medicii care te-au îngrijit. Te iubesc, unchiule!”.