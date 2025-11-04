Italia îl convoacă pe ambasadorul Rusiei după ce purtătoarea de cuvânt a MAE rus a ironizat prăbușirea turnului de la Roma

Ministerul italian de Externe a anunțat că îl va convoca pe ambasadorul Rusiei la Roma, după ce purtătoarea de cuvânt a MAE rus a făcut comentarii ironice despre prăbușirea unui turn medieval din capitala Italiei, potrivit agenției EFE.

Potrivit unor surse ale Ministerului italian de Externe, ambasadorul Rusiei ar putea fi convocat la Roma marți. Autorităţile italiene intenţionează să transmită un protest oficial ca urmare a declaraţiilor făcute de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus.

Maria Zaharova a comentat incidentul din capitala Italiei afirmând că economia Italiei, ca urmare a ajutorului pe care țara îl oferă Ucrainei în războiul cu Rusia, se va prăbuşi „la fel ca turnul de la Roma”. Declaraţia a fost făcută după ce un turn medieval din centrul Romei s-a prăbușit.

Ambasadorul Rusiei la Roma a fost convocat la Ministerul italian de Externe şi în iulie, după ce Moscova a inclus pe preşedintele Italiei, Sergio Mattarella, şi alţi oficiali italieni pe o listă de „exemple de comportament rusofob”. Gestul a venit ca răspuns la mai multe declaraţii critice ale şefului statului italian.

Într-o vizită în Japonia, Mattarella a declarat că Rusia promovează o „naraţiune nucleară nouă şi periculoasă”, iar cu o lună înainte a comparat invazia rusă în Ucraina cu trăsăturile celui de-al Treilea Reich nazist, la o ceremonie în Franţa unde a primit titlul de doctor honoris causa.

Un muncitor român a rămas prins sub dărâmături după ce părţi din Torre dei Conti, situat lângă Colosseum, s-au prăbuşit în timpul lucrărilor de renovare. Pompierii italieni au declarat că încearcă să-l extragă, dar operaţiunea este dificilă din cauza riscului unor noi prăbuşiri.

Un al doilea muncitor român a fost spitalizat cu răni serioase la cap, fără risc pentru viaţă, iar alţi doi au suferit răni minore şi au refuzat internarea. Turnul medieval de 29 de metri, ridicat de Papa Inocenţiu al III-lea la începutul secolului al XIII-lea, urma să devină muzeu şi spaţiu de conferinţe.