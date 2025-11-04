Rusia a lansat un nou submarin nuclear. Arma e descrisă drept „racheta Apocalipsei”

Moscova a lansat la apă cel mai nou submarin nuclear din dotarea sa, realizat pentru a transporta drona subacvatică „Poseidon” — supranumită în mass-media „racheta Apocalipsei” — despre care se afirmă că ar avea capacitatea de a „șterge de pe hartă” întinderi costiere întregi, relatează agenția rusă TASS.

Ceremonia de lansare a navei, denumită „Habarovsk”, a avut loc la șantierul naval Sevmaș din Severodvinsk şi a fost oficiată în prezența ministrului apărării, Andrei Belousov, a comandantului Marinei, amiralul Aleksander Moiseiev, şi a unor oficiali de rang înalt din industria navală. Construcţia a fost realizată la cel mai mare complex de construcţii navale militare din Rusia.

„Astăzi marcăm un moment important – lansarea submarinului cu propulsie nucleară Habarovsk, construit la prestigiosul șantier Sevmaș”, a declarat Belousov într-un discurs televizat.

Potrivit comunicatelor oficiale, submarinul este înzestrat cu arme subacvatice moderne şi sisteme robotizate şi va contribui la asigurarea protecţiei frontierelor maritime şi a intereselor naţionale ale Federaţiei Ruse în diferite regiuni oceanice.

Proiectat de Biroul Central de Proiectare Navală Rubin, Habarovsk este destinat misiunilor ce implică tehnologii subacvatice avansate, inclusiv folosirea unor sisteme multifuncţionale robotizate, susţine Ministerul Apărării de la Moscova.

Presa rusă a reamintit că, în urmă cu o săptămână, autorităţile militare au efectuat un test cu drona subacvatică Poseidon, dotată cu un sistem de propulsie nuclear. „Poseidon poate depăși viteza submarinelor și a torpilelor moderne, operând la adâncimi mari și pe distanțe intercontinentale. Submarinele din clasa Habarovsk sunt destinate să fie principalele platforme purtătoare ale acestei arme”, nota publicaţia Kommersant.

Preşedintele Vladimir Putin a anunţat miercuri succesul testului dronelor Poseidon, menţionând că acestea au fost lansate de pe un submarin „mamă” şi că sunt echipate cu o centrală nucleară de dimensiuni mult mai reduse decât reactoarele submarinelor strategice.

În acelaşi registru, vicepreşedintele Consiliului de Securitate, Dmitri Medvedev, a calificat dispozitivul drept o „rachetă a Apocalipsei”. Preşedintele Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, a subliniat potenţialul destructiv al armamentului, afirmând că acesta este „capabilă să distrugă întregi națiuni de coastă”.