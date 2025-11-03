Doi români se află printre victimele prăbușirii turnului Torre dei Conti din Roma. Precizările MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anunțat, luni seară, că doi cetățeni români se numără printre persoanele afectate de prăbușirea parțială a unei părți din turnul medieval Torre dei Conti din Roma, aflat în proces de restaurare. În urma incidentului, unul dintre muncitorii români a fost transportat la spital cu răni ușoare, iar celălalt este în continuare blocat în zona afectată, fiind conștient și în comunicare cu autoritățile italiene.

Potrivit comunicatului oficial, Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat imediat după accidentul produs pe 3 noiembrie 2025, în centrul capitalei Italiei. „Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al României la Roma (CG Roma), s-a autosesizat în urma prăbușirii parțiale a unei clădiri aflate în curs de reabilitare”, se arată în informare.

Echipa consulară română, împreună cu atașatul de interne al Ministerului Afacerilor Interne, a demarat în regim de urgență demersuri pentru a stabili identitatea, cetățenia și starea de sănătate a persoanelor implicate, precum și circumstanțele exacte ale producerii incidentului.

„Un muncitor, cetățean român, a fost rănit ușor, fiind transportat la spital pentru evaluare medicală. În prezent, acesta se află în afara oricărui pericol”, au transmis autoritățile italiene. Un al doilea român a fost prins sub dărâmături, însă este conștient și comunică permanent cu echipele de salvare, care încearcă să-l extragă în siguranță din clădirea parțial prăbușită.

MAE a precizat că doi reprezentanți ai Consulatului General al României la Roma s-au deplasat imediat în teren — unul la locul incidentului, pentru a asigura legătura cu autoritățile italiene, și altul la spital, pentru a monitoriza starea românului rănit.

„Consulatul General al României la Roma continuă dialogul cu autoritățile locale, menținând acest caz în atenție prioritară și fiind pregătit să acorde asistență consulară, conform competențelor, dacă situația o va impune”, a transmis ministerul.

Conducerea MAE rămâne în contact permanent cu Ambasada României la Roma și cu echipa consulară din teren pentru a urmări evoluția intervenției și starea cetățenilor români implicați.

Turnul Torre dei Conti, ridicat la începutul secolului al XIII-lea de Papa Inocențiu al III-lea pentru familia sa, este situat pe Via dei Fori Imperiali, între Colosseum și Forumul Roman, una dintre cele mai circulate artere turistice din Roma.

Monumentul, cu o înălțime de 29 de metri, nu mai era folosit din 2006, dar se afla într-un amplu proces de restaurare care urma să se încheie anul viitor. În momentul prăbușirii, zona era închisă circulației pietonale, din cauza lucrărilor.

Imagini publicate pe rețelele de socializare surprind momentul în care nori de praf ies din turn, însoțiți de zgomotul zidăriei care se prăbușește. Autoritățile italiene au declanșat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incidentului.

MAE a dat asigurări că va continua să urmărească îndeaproape cazul și să ofere sprijin consular românilor afectați și familiilor acestora.