Carol al II-lea și femeile care i-au schimbat destinul. Culisele anilor care au schimbat istoria României

Viața amoroasă a regelui Carol al II-lea, de la Zizi Lambrino la Elena Lupescu, a fost o succesiune de pasiuni, scandaluri și decizii care au influențat profund istoria României interbelice. Povestea unui monarh sedus mai degrabă de iubire decât de tron.

Puțini monarhi ai Europei interbelice au avut o viață personală atât de controversată și pasională precum Carol al II-lea al României. Născut în 1893, fiu al regelui Ferdinand și al reginei Maria, tânărul prinț a crescut într-o atmosferă plină de rafinament, dar și de tensiune politică.

Destinat tronului, Carol a arătat încă din tinerețe o fire impulsivă, romantică și greu de disciplinat. Era inteligent, cultivat, atras de artă și modernitate — dar, mai presus de toate, de femei. Viața sa amoroasă a devenit un fir roșu care a însoțit întreaga sa domnie, influențând nu doar destinul personal, ci și soarta României Mari.

Prima mare pasiune a lui Carol a fost Ioana Maria “Zizi” Lambrino, fiica unui general român. Tânărul prinț a întâlnit-o în timpul Primului Război Mondial, iar legătura dintre ei s-a transformat într-o poveste de dragoste cu accente de tragedie.

În 1918, fără aprobarea regelui Ferdinand și a guvernului, Carol a fugit cu Zizi la Odesa, unde s-au căsătorit religios. Căsătoria, considerată ilegală din punct de vedere constituțional, a provocat un scandal uriaș la București.

Regele a fost obligat să-și anuleze mariajul, iar Carol a fost trimis pentru o vreme în arest la mănăstirea Horaița. În urma relației s-a născut un copil, Mircea Grigore Carol Lambrino, pe care viitorul rege nu l-a recunoscut oficial.

Această primă escapadă amoroasă a fost semnul clar că prințul moștenitor urma să pună mereu inima mai presus de Coroană.

După eșecul cu Zizi, familia regală și guvernul au decis că doar o alianță dinastică putea repara imaginea monarhiei. Astfel, în 1921, Carol s-a căsătorit cu principesa Elena a Greciei, fiica regelui Constantin I.

Căsătoria a fost una aranjată, dar primită cu speranță de opinia publică. Din uniunea lor s-a născut, în același an, Mihai, viitorul rege al României.

Totuși, relația dintre Carol și Elena s-a deteriorat rapid. Prințul se simțea constrâns de rigorile protocolului, iar regina era o femeie rezervată, dedicată datoriei și familiei, nu pasiunilor.

În doar câțiva ani, cei doi au început să trăiască separat. În acest gol sentimental avea să pătrundă cea care îi va marca ireversibil viața: Elena Lupescu.

În 1924, Carol o cunoaște pe Elena Lupescu, fiica unui farmacist evreu din Iași. Roșcată, ironică, inteligentă și complet diferită de doamnele de la Curte, Lupescu îl fascinează instantaneu.

Pentru prima dată, prințul se simte iubit nu pentru titlu, ci pentru sine. Relația dintre cei doi devine rapid o obsesie. Lupescu îl încurajează să se rupă de constrângerile familiei regale și să trăiască „ca un om liber”.

În 1925, Carol fuge cu ea în străinătate, renunțând la drepturile sale la tron. Gestul a provocat un șoc în întreaga țară. Regele Ferdinand l-a exclus din linia succesorală, iar România s-a pregătit pentru domnia tânărului Mihai, în vârstă de doar 5 ani.

Cei doi îndrăgostiți au trăit în exil, la Paris și în Italia, între lux, petreceri și scandaluri. Elena Lupescu a devenit, pentru opinia publică, simbolul „femeii fatale” care a îndepărtat prințul de datorie și de țară.

După moartea regelui Ferdinand și după perioada Regenței, Carol a profitat de instabilitatea politică pentru a reveni în țară. În iunie 1930, cu sprijinul unei părți din armată și al politicienilor, s-a întors pe tron ca rege Carol al II-lea al României.

Deși oficial era despărțit de Elena, regina Greciei, regele nu a ascuns relația cu Elena Lupescu, care s-a mutat la Palat. Prezența ei a divizat societatea: unii o considerau o influență corupătoare, alții o femeie cultivată și loială regelui.

Anii ’30 au fost marcați de consolidarea „camarilei regale”, un cerc de apropiați și afaceriști care gravita în jurul cuplului Carol–Lupescu. Deciziile politice, contractele economice și chiar numirile în funcții erau influențate de acea relație personală.

Regele, fascinat de ideea de autoritate totală, a instaurat în 1938 regimul personal, dizolvând partidele și proclamând „Frontul Renașterii Naționale”. În spatele scenei, se spunea că „Duduia” — așa cum era numită Elena Lupescu — avea ultimul cuvânt.

Odată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, autoritatea lui Carol s-a prăbușit. Pierderea Basarabiei, Bucovinei și Ardealului de Nord a generat o revoltă generală.

În septembrie 1940, forțat de presiunea armatei și a opiniei publice, regele a abdicat în favoarea fiului său, Mihai, și a părăsit România alături de Elena Lupescu.

Cei doi au trăit în exil la Lisabona, apoi în Mexic și Brazilia, continuând o relație marcată de tandrețe și dependență reciprocă. În 1947 s-au căsătorit civil, iar în 1953, la Estoril, Carol al II-lea a murit, la vârsta de 59 de ani.

Lupescu i-a rămas alături până la final. A fost înmormântat inițial la Lisabona, iar în 2003, rămășițele sale au fost aduse în România, la Curtea de Argeș. Elena Lupescu i s-a alăturat postum, în 2019.

Privit retrospectiv, Carol al II-lea a fost un monarh contradictoriu — cultivat, vizionar în unele privințe, dar prizonier al pasiunilor personale.

Iubirile sale, mai ales cea cu Elena Lupescu, au marcat profund imaginea monarhiei române, transformând-o într-un amestec de fast, scandal și melancolie.

A fost un „prinț rătăcitor”, un om care a iubit intens și a greșit pe măsură. În final, povestea lui rămâne o lecție despre cum inima unui om poate schimba destinul unei națiuni.