Cazinoul din Constanța, locul unde se jucau averi, se destrămau căsnicii și se nășteau legende

Cazinoul din Constanța a fost, în perioada interbelică, simbolul luxului și al pasiunilor ascunse. Aici se jucau averi, se trăiau povești de dragoste scandaloase și se ruina destinul multor familii din înalta societate românească.

Într-o noapte de vară din 1931, vântul adia ușor dinspre mare, iar luminile Cazinoului se reflectau în valurile negre ale Mării Negre. Pe terasa uriașei clădiri în stil art nouveau, se auzeau acorduri de jazz, râsete feminine, clinchet de pahare și zgomotul bilei care se rostogolea pe ruleta încinsă.

Cazinoul din Constanța nu era doar o clădire. Era un simbol al decadenței elegante, o scenă unde elita României interbelice își consuma nopțile, iluziile și averile.

Ridicat în 1910, după planurile arhitectului Daniel Renard, clădirea a fost gândită să rivalizeze cu marile cazinouri de la Monte Carlo sau Biarritz. După război, locul a devenit centrul universului monden românesc – o destinație obligatorie pentru aristocrați, diplomați, scriitori și aventurieri.

Acolo unde banii și riscul se întâlnesc, dragostea și scandalul nu sunt niciodată departe.

În anii ’20, la mesele de ruletă ale Cazinoului apăreau doamnele cele mai elegante ale Bucureștiului: Elena Lupescu, amanta regelui Carol al II-lea, venea uneori însoțită de prietene discrete; Marta Bibescu era văzută în salonul de ceai, purtând voaluri negre și parfum intens de iris; iar Maruca Cantacuzino, soția violonistului Enescu, obișnuia să stea la mesele de bridge până dimineața.

Presa vremii nota cu un amestec de fascinație și ironie:

„Cazinoul din Constanța e o scenă a teatrului vieții. Domnii pierd averi, doamnele câștigă admirații, iar marea privește rece, ca o martoră fără inimă.” (Gazeta Ilustrată, august 1933)

Dar nu doar doamnele de salon treceau pragul. În fiecare vară, amante, cântărețe, dansatoare și spioane își făceau apariția în oraș. Unele venite cu intenția de a seduce, altele doar pentru a supraviețui. Se spunea că o noapte petrecută în compania unei frumuseți de pe faleză putea costa cât un conac la țară.

Printre ruinele destinelor pierdute la masa de joc, se află povești care s-au transmis decenii la rând.

Una dintre cele mai comentate a fost cea a industriașului buzoian Alexandru D. Florescu, care, în vara anului 1935, a pierdut într-o singură noapte echivalentul a 12 vile din București, inclusiv o casă din Kiseleff. Se spune că, în disperare, ar fi părăsit cazinoul în zori și s-ar fi aruncat în mare. Corpul nu a fost găsit niciodată.

În altă vară, un tânăr ofițer, îndrăgostit de o cântăreață din saloanele cazinoului, și-a jucat toată solda pe o singură mână de cărți. A pierdut. A doua zi, fata a plecat cu alt bărbat, iar el a fost găsit plimbându-se desculț pe plajă, cu chipul ars de soare și ochii goi.

În presa vremii, rubrica de cronici mondene se amesteca adesea cu rubrica de sinucideri. Cazinoul devenise o capcană strălucitoare, unde tentația se îmbrăca în haine fine, iar prăbușirea avea miros de trabuc și de parfum franțuzesc.

Cazinoul nu era doar un templu al jocurilor. Era și un loc al negocierilor politice și al intrigilor sentimentale.

Aici, miniștri și generali își petreceau serile alături de amante, iar oamenii de afaceri își cumpărau influența cu o sticlă de șampanie și o mână norocoasă de poker.

În 1929, chiar în salonul principal, a izbucnit un scandal notoriu: soția unui senator liberal a fost surprinsă dansând îmbrățișată cu un diplomat francez, în timp ce soțul se afla la ruletă. Scena a fost relatată cu malițiozitate de Universul:

„Politica s-a mutat la Cazinou, iar diplomația se învață în pași de tango.”

Acea combinație de lux, trădare și pasiune făcea din Constanța interbelică un mic Monte Carlo al Balcanilor, o lume în care fiecare val al mării părea să ascundă o poveste rușinoasă sau un secret periculos.

Cazinoul a atras și spiritele boeme. Camil Petrescu, Ionel Teodoreanu, Liviu Rebreanu și Sadoveanu au trecut prin saloanele lui. Unii au venit să observe, alții să joace, iar alții, pur și simplu, să trăiască experiența atmosferei.

Camil Petrescu a descris într-o scrisoare către un prieten „o lume care miroase a bani proaspeți și a iluzii vechi”. Sadoveanu, mai discret, ar fi notat într-un jurnal pierdut:

„Femeile de la ruletă privesc mingea albă așa cum ar privi un destin. Își pierd mințile, dar o fac cu grație.”

Pentru mulți artiști, cazinoul era un loc al inspirației. Acolo, în fumul de țigară și foșnetul rochiilor, se nășteau personaje, replici și destine literare.

În 1940, când zgomotul frontului s-a apropiat de litoral, luminile cazinoului s-au stins. Marea era gri, clădirea pustie, mesele de joc acoperite cu cearceafuri.

Cazinoul a fost transformat în spital militar. În locul muzicii de jazz se auzeau gemete și zgomot de pași grăbiți.

După război, regimul comunist a închis definitiv lumea luxului. Cazinoul a fost declarat „simbol al burgheziei decadente” și transformat, pentru o vreme, în sală de banchete și sediu al sindicatului maritim.

Dar amintirea nopților pierdute între ruletă și pasiune nu s-a stins niciodată. În poveștile vechilor constănțeni, fantomele doamnelor elegante și ale jucătorilor disperați încă bântuie holurile.

Astăzi, Cazinoul din Constanța renaște, restaurat după decenii de uitare.

Dar oricât de nou ar fi tencuiala, zidurile sale păstrează ecoul unei lumi dispărute: râsetele doamnelor, vocile bărbaților care și-au pierdut averea, cântecele din orchestra lui Grigoraș Dinicu și pașii dansați până dimineața.

Cazinoul nu este doar un monument arhitectural. Este o arhivă vie a emoțiilor. Un loc unde dragostea și decadența au mers mână în mână, iar istoria României interbelice și-a găsit cel mai strălucitor, dar și cel mai tragic decor.

Privit azi, în lumina apusului, cazinoul pare un palat adormit care visează la vremurile de glorie. Marea îi șoptește amintirile, iar Constanța îl privește ca pe o fantomă superbă.

Într-un fel, clădirea continuă să respire aceleași povești: despre dragoste, noroc, vanitate și pierdere.

Cine trece azi pe faleză, într-o seară cu vânt ușor, jură că aude, printre valuri, sunetul unei bile de ruletă și un râs feminin care nu s-a stins niciodată.