Ce profit a făcut Cazionul din Constanța și câți vizitatori i-au trecut pragul

Peste 170.000 de vizitatori au trecut pragul Cazinoului din Constanța în primele patru luni de la redeschiderea oficială din 21 mai, un număr care situează clădirea de la malul mării în topul celor mai vizitate destinații culturale din România. Cazinoul din Constanța a organizat și găzduit peste douăzeci de evenimente culturale adresate publicului larg, în linie cu noua sa misiune de a stimula turismul cultural și a atrage un număr cât mai mare de vizitatori la Constanța, indiferent de sezon.

Profitul brut al Societății Patrimoniu Constanța Litoral, administratorul Cazinoului, este de aproximativ 4.5 milioane de Lei, la finalul lunii septembrie.

Conform statutului acordat clădirii emblematice de la malul Mării Negre, Cazinoul din Constanța este din luna mai a acestui an o destinație care își propune să contribuie la oferta culturală a țării, atât pentru comunitatea locală, cât și pentru turiștii români sau străini. De la redeschiderea sa, Cazinoul din Constanța a organizat și găzduit peste douăzeci de evenimente culturale destinate publicului larg, accesibile cu titlu gratuit, precum cele desfășurate pe faleza din fața clădirii sau pe bază de bilet, în sala de evenimente de la etaj.

Primul spectacol care a inaugurat seria evenimentelor culturale la Cazino a fost concertul extraordinar al violonistului Alexandru Tomescu, acompaniat la chitară de Dragoș Ilie, în cadrul turneului Stradivarius.

Au urmat o serie de reprezentații muzicale ale unor trupe recunoscute pe plan local și internațional precum Moonlight Breakfast, Corina Sîrghi și Toma Dimitriu Grup, Mădălina Pavăl și orchestra sa, un concert realizat împreună cu Multisenzorial la lumina lumânărilor pe faleza Cazinoului etc. De asemenea, prin parteneriatul extraordinar între Teatrul de Stat Constanța și Festivalul Internațional George Enescu în cadrul Stagiunii Estivale a Artelor Spectacolului (SEAS) 2025, Cazinoul din Constanța a găzduit, în premieră pentru oraș, cinci reprezentații din cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

Pentru sezonul toamnă-iarnă, Cazinoul vine cu noi propuneri culturale pentru toate vârstele, de la concerte de muzică, clasică, neoclasică până la tango argentinian sau concepte contextuale pentru Halloween sau Crăciun.

Sâmbătă, 25 octombrie, Cazinoul invită publicul iubitor de muzică clasică la o demonstrație de talent local prin reprezentația orchestrei Virtuosi di Pontus Euxinus condusă de dirijorul Tănase Garciu, cu un palmares muzical la Teatro San Carlo din Napoli, Teatro Petruzzelli din Bari și la Castel del Monte. Sărbătoarea de Halloween va fi marcată pe 1 noiembrie, la Cazino, de un show special care va îmbina muzica clasică cu imagini iconice din flime din registrul thriller și horror, într-o scenografie unică.

Sâmbătă, 8 noiembrie, la Cazino vor avea loc două reprezentații susținute de Cluj Tango Orchestra, în prezența E.S. Dl Carlos Alejandro Poffo, ambasadorul Argentinei în România.

Sâmbătă, 29 noiembrie, spectacolul Lights and Shadows al pianistului Andrei Irimia ajunge la Cazinoul din Constanța, un show ce se situează la granița dintre arte, care îmbină muzica neoclasică contemporană cu poezia, în interpretarea unică a actorului Marius Manole. Spectacolul face parte dintr-un turneu internațional, cu reprezentații susținute pe scene precum Palau de la Musica Catalana din Barcelona, La Scene Parisienne de la Paris, la Heimathaffen Neukölln din Berlin etc. Acestea sunt doar câteva dintre spectacolele ce vor urma la Cazino. Biletele vor fi puse în vânzare în curând pe webste-ul oficial: www.cazinoul.com

„În linie cu strategia de dezvoltare a produselor culturale proprii, la jumătatea lunii octombrie, suntem onorați să îl primim la Constanța pe Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, Președinte de onoare și Director artistic al Festivalului Internațional George Enescu din București timp de mai multe ediții. Domnul Holender va participa, alături de echipa Cazinoului la o serie de discuții despre implicarea sa în dezvoltarea unui festival de muzică clasică adaptat specificului și publicului Cazinoului.”a declarat Anamaria Mișa, director general, Cazinoul din Constanța.

Pe lângă evenimentele culturale, Cazinoul din Constanța e devenit un loc de întâlnire pentru comunitatea de business și antreprenorii din România prin seria de evenimente corporate desfășurate deja la Cazino.

În luna octombrie, Cazinoul va deveni o platformă pentru un dialog strategic despre Marea Neagră printr-un eveniment special care va reuni experți în securitate la nivel european. De la redeschiderea sa, Cazinoul a primit deja o serie de oficialități de rang înalt, precum vizita Majestății Sale Principesa Margareta a României și a Alteței Sale Regale Principele Radu, cea a corpului diplomatic al Republicii Georgia prin reprezentarea Ministrului de externe și a ambasadei, ambasadorii Israelului, Turciei, delegații din Franța, Coreea, de Sud sau Japonia și reprezentanți ai corpului diplomatic român la New York, Luxemburg sau Marea Britanie.

Pentru sezonul toamnă-iarnă, Cazinoul din Constanța vine cu o propunere educațională, menită să atragă publicul tânăr prin activități interactive. Astfel, o nouă expoziție dedicată procesului de restaurare a clădirii va propune o serie de ateliere educaționale la care vor putea participa copii și elevi din Constanța și împrejurimi. Pentru rezervări și acces, informațiile vor fi disponibile pe webiste-ul www.cazinoul.com. Muzeul imersiv de la demisolul clădirii va acomoda, de asemenea, două noi proiecții tematice care vor fi comunicate în curând.

Începând de marți, 7 octombrie, programul de vizitare a Cazinoului va fi de marți până duminică, între orele 10:00 – 18:00.

Cu o identitate reconfigurată, un program cultural divers și atractiv pentru toate categoriile de vârste și peste 170.000 de vizite în doar patru luni de la redeschidere, edificiul-simbol al Constanței are șansa de a fi una dintre destinațiile culturale de top din România.