Monden Doliu în muzica românescă. A murit un mare interpret







România. Renumitul violonist Eugen Sârbu a murit duminică, 21 iulie 2024, după o îndelungată și grea suferință, într-un spital privat din Londra. Născut în 1950, în comuna Pietrari, lângă Râmnicu Vâlcea, Sârbu a călătorit de opt ori în jurul lumii. În cadrul concertelor sale internaționale, publicul a fost încântat de sunetul inconfundabil al viorii sale Stradivarius, fabricată în 1729.

„Ne pleacă artiştii... Ieri (duminică n.r), s-a stins din viaţă remarcabilul violonist Eugen Sârbu, elev al Liceului de Muzică din Galaţi, care a cântat cu mari orchestre ale lumii, solist şi dirijor al orchestrei de cameră „European Master Orchestra”, director de onoare al Orchestrei Naţionale Radio (1997-2003), deţinător a numeroase premii naţionale şi internaţionale, inclus în volumele „International Who's Who in Music and Musicians” şi „The Oxford Dictionary of Music” (n. 6 sept. 1950, com. Pietrari, jud. Dâmboviţa. Drum lin, maestre!", a transmis astăzi, 22 iulie 2024, Serviciul Referinţe - Galaţi.

Cine a fost Eugen Sârbu

Eugen Sârbu, alături de George Enescu, este unul dintre violoniștii virtuozi români menționați în prestigiosul Oxford Dictionary of Music. Sârbu a avut o carieră remarcabilă, începând cu prima sa apariție publică la doar 6 ani și continuând cu debutul său internațional în 1960, la Roubaux, Franța. Printre realizările sale de excepție se numără câștigarea Concursului Paganini de la Genova și a Concursului Internațional Carl Flesch în 1978. El a prezentat în primă audiție numeroase lucrări, inclusiv un concert pentru vioară dedicat lui de către compozitorul finlandez Einojuhani Rautavaara.

În 1982, Eugen Sârbu a devenit dirijor și solist al European Master Orchestra, consolidându-și astfel reputația internațională. Activitatea sa prolifică a fost recunoscută prin diverse premii și distincții, culminând în 1995 cu primirea Medaliei George Enescu. Doi ani mai târziu, în 1997, a fost onorat cu titlul de Doctor Honoris Causa al Universității Naționale de Muzică din București și a devenit director onorific al Orchestrei Naționale Radio.

Contribuțiile lui Sârbu la muzică nu se limitează doar la performanțele sale ca violonist, ci și la influența sa ca dirijor și educator. Prin cariera sa impresionantă și dedicarea sa față de arta muzicală, Eugen Sârbu a lăsat o amprentă durabilă asupra muzicii clasice, inspirând generații de muzicieni și iubitori ai muzicii de pretutindeni.

Un violonist apreciat

Marele violonist se numără printre artiștii apreciați de români.

"Să îl odihnească în ceruri, Bunul Dumnezeu! Un ADEVĂRAT CETĂŢEAN DE ONOARE al Galaţiului! / Dumnezeu să-l odihnească în pace şi lumină! O mare pierdere. / Mare păcat! Mare pierdere! Dumnezeu să-l odihnească în pace! / Dumnezeu să odihnească cu drepţii pe marele nostru violonist Eugen Sârbu, cel care a dus numele şi prestigiul ţării pe toate continentele lumii! Să-i fie veşnică pomenirea! Condoleanţe familiei! / Un mare talent, un muzician sensibil. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Ce veste tristă, ce păcat! L-am cunoscut de când eram copii, a respirat muzică, a trăit pentru şi prin muzică! L-am revăzut după revoluţie când a concertat la Galaţi împreună cu sora lui Carmina, pianista! El şi alţi împătimiţi ai artelor, au pus România pe harta lumii! Mulţumim Eugen! Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în Împărăţia Sa!", au scris internauții.