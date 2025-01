Social Accident feroviar grav în Mureș. O persoană încarcerată după impactul cu un tren







Poliția a stabilit că mecanicul trenului care a fost implicat într-un accidentul feroviar de luni seară în judeţul Mureş și dus la rănirea a cinci persoane, consumase alcool. În consecință, Serviciul Județean de Poliție Transporturi Mureș a început o investigație în acest caz.

Accidentul feroviar a avut loc pe o trecere la nivel cu calea ferată

Marți, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureș a declarat că accidentul a avut loc pe o trecere la nivel cu calea ferată pe drumul judeţean 142C în afara localității Coroisânmărtin din judeţul Mureș.

Un tren care circula pe ruta Târnăveni-Bălăuşeri l-a lovit din lateral pe vehiculul pe care îl conducea, motiv pentru care bărbatul de 56 de ani din Germania nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere.

Accidentul a avut ca victime cinci persoane, trei fiind internate în spital

Trei persoane care se aflau în autoturism au fost transportate la spital ca urmare a accidentului. Este vorba despre o femeie germană de 65 de ani, o femeie de 34 de ani și o fetiță de 11 ani. Toate persoanele locuiau în localitatea Viişoara.

Șoferul autoturismului a primit un rezultat negativ al testului de respirație alcoolscopic. În plus, poliția mureșană a anunțat că conducătorul locomotivei, un bărbat de 59 de ani din comuna Adămuş, a avut un nivel de alcool pur de 0,61 mg/l în aerul expirat. Acesta este rezultatul primit după ce mecanicul a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice pentru a determina nivelul de alcoolemie.

Mecanicul de tren s-a ales cu dosar penal

A fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului în urma accidentului feroviar.

În plus, după ce a fost descoperit că mecanicul locomotivei era sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Mureș s-au sesizat din oficiu și efectuează investigații privind părăsirea locului de muncă, precum și prezența la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe, precum și distrugerea sau semnalizarea falsă.

Trenul implicat în accident circula fără oameni

Conform ISU Mureş, luni seară, în urma accidentului au fost rănite cinci persoane, una dintre ele fiind încarcerată.

Victima a fost scoasă din vehicul, având răni grave (cod roşu) și a fost preluată de echipajele medicale de urgență. În urma accidentului feroviar au fost cinci victime: una cu răni grave (cod roşu), două cu răni de gravitate medie (cod galben) și două cu răni ușoare (cod verde).

Trenul care a avut accidentul se afla pe drumul Blaj-Bălăuşeri și nu transporta oameni.