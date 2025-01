Patronul OpenAI, acuzat de agresiune de sora sa. I-ar fi distrus copilăria

Patronul OpenAI, Sam Altman este acuzat de către sora sa, Ann Altman, în vârstă de 30 de ani, de faptul că a abuzat-o sexual timp de aproape zece ani, într-o plângere depusă la un tribunal federal din Missouri.

Ann Altman îl acuză pe fratele său, cu nouă ani mai mare decât ea, că a agresat-o sexual la sfârşitul anilor '90 şi începutul anilor 2000, când locuiau în Missouri. Ea susține că patronul OpenAI a abuzat-o încă de la vârsta de trei ani.

NEW: OpenAI CEO Sam Altman denies s*xual abuse allegations from his sister who claimed he abused her regularly for nearly a decade.

In a lawsuit filed Monday, Ann Altman claimed her brother abused her between 1997 and 2006.

Sam Altman and his family have since responded to… pic.twitter.com/x0t8FRaduK

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 8, 2025