SUA au început în forță campania de la Cupa Mondială, reușind o victorie spectaculoasă în fața selecționatei din Paraguay. Meciul disputat la Los Angeles, în cadrul Grupei D, s-a încheiat cu scorul de 4-1 în favoarea gazdelor. Deși debutul a fost considerat un real succes de către fani și specialiști, selecționerul americanilor, Mauricio Pochettino, a preferat să rămână cu picioarele pe pământ, conform EFE.

Tehnicianul a ținut să scoată în evidență faptul că parcursul dintr-un turneu final este lung și că victoria din prima etapă reprezintă doar un prim pas dintr-o aventură mult mai complexă.

La conferința de presă organizată imediat după fluierul final, antrenorul argentinian s-a arătat mulțumit de randamentul jucătorilor săi, dar a refuzat orice stare de euforie excesivă. El a explicat că drumul spre fazele superioare abia a început și că atenția trebuie concentrată deja pe următoarele confruntări din grupă.

„Performanţa a fost foarte bună. Cred că am jucat foarte bine, suntem foarte fericiţi, dar acesta este doar începutul. Mai sunt două meciuri de jucat”, a declarat Pochettino la conferinţa de presă.

Fostul tehnician de la Chelsea și PSG consideră că această evoluție solidă trebuie să fie doar un punct de plecare pentru îmbunătățirea tactică a echipei în meciurile viitoare.

„Trebuie să ne bucurăm de acest început, dar ştiind că trebuie să mergem mai departe, să încercăm să ne îmbunătăţim şi să încercăm să facem mai bine decât în acest meci”, a adăugat argentinianul.

Pe lângă evoluția din teren, Mauricio Pochettino s-a arătat profund mișcat de atașamentul suporterilor care au umplut tribunele stadionului din Los Angeles. Aceștia au creat o atmosferă unică, oferind un sprijin masiv pe tot parcursul celor 90 de minute.

În ceea ce privește aspectul tehnico-tactic, selecționerul a lăudat modul în care elevii săi au pus în practică planul de joc, remarcând rapiditatea în faza de construcție și posesia eficientă.

„A fost o seară în care totul a mers destul de bine pentru noi”, în faţa unei adversare pe care o consideră „o echipă cu adevărat grozavă”, a mai a spus selecţionerul Statelor Unite.

Dincolo de bucuria succesului, Pochettino a dat dovadă de fair-play și a avut cuvinte de laudă la adresa tehnicianului de pe banca Paraguayului. El l-a descris pe compatriotul său Gustavo Alfaro ca fiind un antrenor magnific, a cărui muncă asiduă de-a lungul carierei l-a adus unde este astăzi.

În plus, selecționerul SUA a dorit să le transmită un mesaj de încurajare paraguayenilor, explicându-le că un eșec în prima rundă nu înseamnă finalul drumului la Cupa Mondială. Pentru a-și susține argumentele, el a oferit un exemplu de notorietate din istoria recentă a fotbalului.

„Argentina a început Cupa Mondială din Qatar cu o înfrângere împotriva Arabiei Saudite şi a ajuns să câştige Cupa Mondială. Important este cum progresezi în turneu şi, cel mai important, cum termini”, a reamintit selecţionerul SUA.

Meciul de la Los Angeles a fost controlat în cea mai mare parte de selecționata Statelor Unite. Scorul a fost deschis rapid, în minutul 7, în urma unui autogol semnat de Damian Bobadilla. Ulterior, Folarin Balogun a realizat o dublă de senzație, punctând în minutele 23 și 45+5, consolidând astfel avantajul gazdelor înainte de pauză.

Paraguayul a reușit să reducă din diferență în repriza secundă prin reușita lui Mauricio Magalhaes Prado în minutul 73, însă tabela a fost închisă definitiv în prelungiri, când Giovanni Reyna a marcat în minutul 90+8.

Programul din Grupa D continuă în zilele următoare, când sunt programate duelurile SUA - Australia pe 19 iunie și Paraguay - Turcia pe 20 iunie.