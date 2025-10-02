Bătălia pe plajele nou formate rămâne cu licitație publică. Deputații au decis ca nu acceptă varianta de atribuire directă

Plajele noi de pe litoralul românesc vor fi date în folosință prin licitație publică și nu prin atribuire directă așa cum au dorit senatorii. Practic nu va mai fi această derogare expresă la prevederile codului administrativ.

Măsura prin care bucățile de litoral nou formate ar fi trebuit să fie atribuite direct a picat în Camera Deputaților. Drept urmare, „închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de licitație publică” așa cum este acum prevăzut.

Practic în acest fel se evită atribuirea directă a acestor plaje către cei care le aveau pe cele din vecinătate. Senatorii își doreau ca această atribuire directă să fie făcută prin acte adiționale. Acestea urmau să fie atașate la contractele deja existente.

Aceasta era soluția găsită de inițiatori pentru a gestiona mai bine aceste suprafețe nou create. Mai exact în acest fel s-ar fi prevenit impactul negativ legat de imposibilitatea organizării corespunzătoare a activităților specifice sezonului estival. Asta pentru că odată ce plajele ar fi fost închiriate celor care au deja astfel de proprietăți, practic și organizarea economică ar fi fost mai ușoară.

Și ca tacâmul să fie complet inclusiv prețul chiriei era unul pe măsură, mai exact același ca în contractele deja existente. De asemenea contractele în cauză, legat de suprafețele nou create puteau fi prelungite pe o perioadă de maximum 5 ani.

Noile suprafețe sunt rezultatul Proiectului „Reducerea eroziunii costiere – Faza II (2014–2020)”, cofinanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Prin acest proiect s-a urmărit reducerea efectelor și a pagubelor cauzate de fenomene naturale ca eroziunea costieră.

Proiectul a avut o valoare de 841.118.740 euro și cu siguranță se va încerca amortizarea acestei sume prin închirierea plajelor. Cert este că prețurile pentru aceste noi bucăți de plajă urmează să fie stabilite ulterior.