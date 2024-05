Economie Un politician îi acuză pe greci și bulgari. Duc campanii de denigrare a litoralului românesc







Văzut ca unul dintre cei mai discreți politicieni de la malul mării, dar nu și ca unul dintre cei mai puțin importanți, Enache Bucovală, consilier județean PNL, candidat pentru un nou mandat de consilier și președinte al Asociației „Organizaţia de Management al Destinaţiei Judeţului Constanţa” crede că, în strategia de dezvoltare a turismului din județul Constanța ar trebui inclusă și construirea unei șosele de coastă, care să lege Constanța de Mangalia. Opinia aceasta, dar și altele referitoare la turismul constănțean au fost exprimate de Enache Bucovală marți, 28 mai, în studioul Replica.

Nu sunt întâmplătoare știrile false despre litoral

Politicianul constănțean consideră că litoralul românesc are nevoie de o mult mai bună promovare, precum și de fonduri mult mai mari alocate pentru acest scop. În acest context, Bucovală afirmă că Nu sunt întâmplătoare acele campanii negative legate de litoralul românesc.

„Sunt alte destinații care vor turiști români. Acele campanii, acele fake news-uri sunt foarte bine direcționate, foarte bine targetate, campaniile se fac pe bani foarte mulți. Vă dau un exemplu: România nu cred că are 15 milioane de euro bani de promovare, vecinii noștri bulgari au 80 de milioane, grecii au 200 de milioane, turcii vor să ajungă la un miliard. Vor să aducă turiștii, nu contează prin ce mijloace atâta timp cât noi, în Bulgaria, în Grecia, avem meniuri scrise în limba română, este clar că românul este o țintă pentru turismul din Grecia și din Bulgaria. De ce nu avem buget pentru promovare?

„Putem să facem o strategie unitară”

„Pentru că suntem cel mai în urmă în Europa la OMD-uri. La târgul de la Londra, Italia a venit cu tot ce înseamnă OMD-uri. Uniunea Europeană mizează pe OMD-uri, acum noi suntem în perioada în care trebuie să-i convingem pe ceilalți să existe OMD-uri. Mangalia are, deja am purtat nenumărate discuții cu domnul Filip care este manager. Am purtat discuții cu Eforie, încă nu au un OMD, dar sunt pe cale să-l realizeze. Și-au manifestat ideea de a participa. Atunci putem să facem o strategie unitară“, a subliniat președintele OMD.

Enache Bucovală vede soluția prin activarea OMD

Ca președinte al Asociației „Organizaţia de Management al Destinaţiei Judeţului Constanţa” (OMD), Bucovală își propune realizarea mai multor proiecte de promovare a județului Constanța ca destinație turistică.

„Județul Constanța este binecuvântat prin poziționarea lui, este un județ deschis la mare, este un județ care are și cetăți, putem face și turism arheologic, turism ecumenic. Din păcate, suntem în urmă pe partea continentală a județului“, a precizat Bucovală.

Soluția politicianului liberal pentru dezvoltarea turismului constănțean a fost înființarea la începutul acestui an a unui OMD.

„OMD-urile nu sunt o găselniță sau un moft al românilor. Ele există în toată lumea. Funcționează inclusiv în Europa, SUA sau Australia. Peste tot. Primul obiectiv atins este chiar înființarea sa. Nu a fost deloc ușor, cred că am fost al doilea județ care am făcut OMD în România, și atunci lucrurile trebuie făcute pe o bază solidă. OMD trebuie să-și stabilească o strategie, strategia va deveni Biblie pentru viitorul manager. În următoarea ședință de consiliu să încerc o alocare pentru OMD, măcar să obținem această strategie.

Enache Bucovală vrea șosea de coastă

Bucovală declară și ar fi necesară construirea Șoselei de Coastă, un proiect care, ar schimba total lucrurile legate de turismul românesc la Marea Neagră. „Clar avem nevoie. Tot timpul s-a vorbit de Șoseaua de Coastă, dar să fie nu numai la Constanța. Cred că ar trebui făcută până la Mangalia. În Europa au șosele de coastă și au turism. Noi tot avem impresia că am inventat apa caldă. Nu inventăm noi, trebuie să ne uităm ce primează la vecinii noștri, la partenerii noștri europeni, și să ne adaptăm. Șoseaua de Coastă ar însemna o deschidere a orașului către mare. Este foarte important! S-ar schimba tot, dacă o să ne unim toți forțele, Primăria Constanța Primăria Eforie, Primăria Mangalia”, a precizat Bucovală.

Politicianul liberal a menționat ca fapt pozitiv și că, din acest an, plajele vor fi închiriate pe intervale de 10 ani și nu doar pe doi ani, ca până acum. „E hotărâre de Guvern. Începând din acest an, la inițiativa OMD, cu ajutorul prefectului, Ministrul Mediului a venit la Constanța, s-au purtat discuții, există hotărârea de guvern prin care plajele sunt atribuite pe 10 ani. Plajele sunt împărțite în două categorii și au două tarife, unul de plajă sportivă și unul de plajă turistică, tarifele sunt diferențiate (...)”, a specificat Bucovală.

Nu mai este timp pentru pași mici

Bucovală care se află pe poziția 12 pe listele PNL de consilieri județeni speră că viitorul președinte al CJ Constanța să fie Florin Mitroi, un PNL-ist cunoscut în județ pentru realizările avute în dezvoltarea localității Valu lui Traian.

„Este o candidatură binevenită, cel puțin în județ. Să faci campanie cu domnul Mitroi este foarte ușor. Am văzut oameni care spuneau «Poate așa o să ne facă și nouă că la Valu a făcut foarte multe, dar el o fi?” Este foarte ușor să faci campanie, toată lumea se duce după Florin Mitroi. Oamenii așteaptă valul schimbării, chiar am văzut că în județ s-a format o emulație, iar oamenii au așteptări pentru că domnul Mitroi a făcut foarte multe pentru Valu și acum așteaptă toată lumea să transmită în județ ce a făcut și a lăsat în Valu. Cred că cel mai de seamă reper pe care îl putem vedea în activitatea dânsului este că a mărit populația din Valu lui Traian de la 5 mii la 20 de mii, populație de patru ori mai mare, a atras fonduri de 30 de milioane. Este clar că se va transfera această presiune, dacă la Valu lui Traian ai făcut atâtea, e clar că poți și pentru Județul Constanța”.

Enache Bucovala spune că nu mai este timp de făcut pași mici, ci unii mari și hotărâți, pentru a promova dezvoltarea județului Constanța în general și a turismului în județ, în particular.

„De la asistența medicală, la drumuri de la acces, sunt școli de renovat... S-a început, dar sunt pași rari, nu neapărat mărunți, lumea nu mai are răbdare”, spune Bucovală.