Permis auto de la 17 ani, dar tinerii vor fi supuși unor reguli strice. Schimbări importante în legislația rutieră

Parlamentul European a aprobat o reformă amplă a normelor rutiere: permisele devin digitale, tinerii pot conduce de la 17 ani, șoferii începători vor trece printr-o perioadă de probă, iar sancțiunile rutiere vor fi recunoscute în toate statele UE.

Parlamentul European a aprobat o revizuire majoră a legislației privind permisele de conducere, cu scopul de a crește siguranța rutieră și de a reduce numărul accidentelor grave pe șoselele din Uniunea Europeană.

Pachetul de norme, considerat una dintre cele mai ample reforme din ultimii ani, introduce permise de conducere digitale, perioade de probă pentru șoferii începători, controale medicale obligatorii și sancțiuni recunoscute transfrontalier, astfel încât abaterile grave să nu mai poată fi evitate prin simpla schimbare a țării de rezidență.

Potrivit statisticilor europene, peste 20.000 de persoane își pierd viața anual în accidente rutiere, iar obiectivul noilor reguli este ca până în 2030 numărul acestora să fie redus cu cel puțin 50%.

Cea mai vizibilă schimbare va fi introducerea permisului digital, care va putea fi accesat direct de pe telefonul mobil. Documentul va deveni formatul standard în toate statele membre, dar cetățenii vor avea opțiunea de a solicita și versiunea fizică, ce trebuie emisă în maximum trei săptămâni.

Permisul digital va fi recunoscut la nivelul întregii Uniuni Europene, iar verificarea lui se va putea face instant, prin intermediul bazelor de date interconectate. Scopul este reducerea birocrației și simplificarea controalelor rutiere internaționale.

Conform noilor norme:

Permisele pentru autoturisme și motociclete vor fi valabile 15 ani ;

Permisele pentru camioane și autobuze vor avea o valabilitate de 5 ani.

Țările membre vor putea decide scurtarea perioadei de valabilitate la 10 ani, în cazurile în care permisul servește și ca act de identitate, sau pot impune controale medicale mai dese pentru șoferii cu vârsta de peste 65 de ani.

Prin aceste modificări, Uniunea Europeană urmărește să armonizeze regulile între state, dar și să adapteze legislația la realitățile demografice actuale.

Una dintre cele mai discutate schimbări este scăderea vârstei minime pentru obținerea permisului categoria B la 17 ani. Tinerii vor putea conduce doar însoțiți de un adult cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

În plus, noile reglementări stabilesc că:

Permisul pentru camioane poate fi obținut de la 18 ani ,

Permisul pentru autobuze – de la 21 de ani, cu condiția ca solicitantul să dețină certificat de competență profesională.

În lipsa acestui certificat, vârstele minime rămân 21, respectiv 24 de ani, în funcție de categoria vehiculului.

Pentru a limita riscul de accidente provocate de lipsa de experiență, Parlamentul European a introdus o perioadă obligatorie de probă de cel puțin doi ani pentru toți cei care obțin permisul de conducere.

În acest interval, șoferii începători vor fi sancționați mai sever pentru abateri precum:

conducerea sub influența alcoolului,

depășirea limitelor de viteză,

neutilizarea centurii de siguranță sau a sistemelor de protecție pentru copii.

Scopul este de a descuraja comportamentele iresponsabile la volan și de a încuraja o cultură rutieră bazată pe responsabilitate.

Probele pentru obținerea permisului auto vor fi actualizate pentru a reflecta noile realități din trafic. Examinatorii vor evalua:

conștientizarea riscurilor de unghi mort ;

utilizarea corectă a sistemelor moderne de asistență la condus ;

deschiderea portierelor în siguranță ;

evitarea distragerii atenției la volan, inclusiv prin folosirea telefonului.

Un accent deosebit va fi pus pe protejarea participanților vulnerabili la trafic – pietoni, bicicliști și copii.

„Aceste schimbări nu sunt doar tehnice, ci și educaționale. Europa își propune să formeze o nouă generație de șoferi conștienți, empatici și bine informați”, se arată în raportul Parlamentului European.

Toți solicitanții vor trebui să efectueze un control medical complet înainte de obținerea permisului și la fiecare reînnoire. Examinările vor include:

testarea vederii ,

evaluarea reflexelor ,

verificarea sănătății cardiovasculare.

În cazul șoferilor de peste 65 de ani, frecvența controalelor medicale va putea fi crescută de fiecare stat membru.

Prin această măsură, Uniunea Europeană vizează identificarea timpurie a problemelor medicale care pot afecta capacitatea de a conduce, reducând astfel riscul de accidente.

Unul dintre punctele esențiale ale reformei este introducerea recunoașterii transfrontaliere a decăderii din dreptul de a conduce. Dacă un șofer este sancționat sau i se suspendă permisul într-un stat membru, decizia va fi valabilă în toate țările UE, inclusiv în cea care a emis permisul.

Autoritățile naționale vor fi obligate să facă schimb de informații privind:

accidentele mortale,

conducerea sub influența alcoolului sau drogurilor,

depășirile grave de viteză (peste 50 km/h).

Astfel, șoferii nu vor mai putea evita răspunderea legală prin simpla mutare a reședinței în alt stat membru.

Regulamentul adoptat de Parlamentul European va intra în vigoare la 20 de zile după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Statele membre, inclusiv România, vor avea trei ani pentru transpunerea în legislația națională și încă un an pentru implementarea completă.

Așadar, primele permise digitale și noile reguli privind perioada de probă ar putea deveni efective cel mai devreme în 2029, în funcție de ritmul de adaptare al fiecărei țări.