Permisul auto românesc, valabil doar 3 ani. Durata va fi condiționată de starea medicală

Permisul auto ar putea avea o valabilitate diferită pentru fiecare șofer, în funcție de starea sa medicală. Codul Rutier 2025 introduce reguli noi pentru evaluarea sănătății conducătorilor auto, inspirate din standardele europene.

O schimbare majoră se pregătește în legislația rutieră. Durata de valabilitate a permisului auto nu va mai fi stabilită exclusiv după vârsta conducătorului, ci în funcție de starea sa medicală, potrivit unui proiect de lege care urmează să fie analizat de Guvern și Parlament.

Noua regulă își propune să crească siguranța rutieră și să aducă legislația românească în linie cu normele europene privind evaluarea medicală a șoferilor.

Astfel, șoferii vor putea păstra permisul de conducere doar dacă evaluările medicale periodice confirmă că sunt apți pentru a conduce. În caz contrar, valabilitatea documentului va fi suspendată sau redusă.

Proiectul de lege prevede introducerea unor termene de valabilitate diferențiate, adaptate fiecărei categorii de vârstă și fiecărui profil medical.

De exemplu, o persoană tânără, fără probleme de sănătate, ar putea avea un permis valabil 10 ani, în timp ce un șofer în vârstă sau cu afecțiuni cronice ar putea fi obligat să efectueze controale medicale mai frecvente, iar permisul să-i fie reînnoit pentru perioade mai scurte – 5 ani, 3 ani sau chiar anual, în funcție de caz.

Măsura ar urma să se aplice etapizat, începând cu anul 2025, și va fi corelată cu digitalizarea fișelor medicale și a datelor privind evaluările periodice.

„Durata de valabilitate a permisului auto va fi stabilită în funcție de evaluările medicale periodice ale fiecărui șofer, măsură care are ca scop creșterea siguranței rutiere și adaptarea legislației la standardele europene”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Codul Rutier 2025 detaliază lista afecțiunilor care pot duce la refuzul eliberării permisului de conducere sau la restricționarea dreptului de a conduce.

Printre acestea se numără:

epilepsia și alte tulburări neurologice care pot provoca pierderea conștienței;

boala Parkinson , care afectează coordonarea mișcărilor;

afecțiunile oftalmologice severe , care reduc câmpul vizual sau acuitatea vizuală;

bolile de inimă cu risc de pierdere bruscă a controlului;

diabetul dezechilibrat, în special cel cu episoade de hipoglicemie;

afecțiunile neuromotorii sau paraliziile parțiale;

problemele psihice și tulburările de comportament ;

dependența de alcool, droguri sau medicamente psihoactive ;

bolile respiratorii grave și insuficiența renală severă.

Toate aceste condiții pot fi evaluate periodic de medicii specialiști acreditați, iar rezultatele vor fi introduse într-un registru electronic de sănătate rutieră.

Inițiativa urmează modelul aplicat deja în alte state europene, unde permisul auto are o valabilitate adaptată stării de sănătate.

De exemplu, în Germania și Franța, șoferii peste 70 de ani sunt obligați să efectueze anual o evaluare medicală completă, iar în Olanda permisul este valabil doar 5 ani pentru această categorie de vârstă.

România intenționează să adopte o variantă flexibilă, prin care medicul curant sau cel de la controlul periodic va putea recomanda limitarea valabilității permisului sau chiar suspendarea temporară, dacă apar riscuri pentru siguranța rutieră.

Ministerul Afacerilor Interne justifică modificările prin creșterea numărului de accidente cauzate de pierderea controlului din motive medicale.

Datele statistice arată că peste 4% din accidentele grave au la bază factori medicali: pierderi de conștiență, probleme cardiovasculare sau deficiențe de vedere.

Prin noua lege, autoritățile speră să prevină astfel de situații, dar și să încurajeze verificările medicale regulate pentru șoferii profesioniști și cei din transportul public.