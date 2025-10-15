Închisoare pentru șoferii care nu respectă regula pe drumurile din România

Codul Rutier 2025 aduce sancțiuni severe pentru șoferii care tractează remorci fără înmatriculare sau fără permis corespunzător. Amenzile depășesc 4.000 de lei, iar fapta poate deveni penală, atrăgând inclusiv închisoarea de până la 2 ani.

Șoferii care tractează o remorcă neînmatriculată sau care nu respectă condițiile tehnice impuse de lege riscă amenzi mari și chiar închisoarea. Potrivit Codului Penal și legislației rutiere actualizate, fapta constituie infracțiune dacă remorca nu este înmatriculată sau dacă numerele de înmatriculare sunt false.

„Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”, se arată în articolul privind infracțiunile rutiere din Codul Penal.

Pe lângă sancțiunile penale, șoferii pot primi și amendă contravențională prevăzută în clasa a IV-a, ceea ce înseamnă valori care pot depăși 4.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și circumstanțele constatate de polițiști.

Conform Codului Rutier 2025, permisul de conducere categoria B permite tractarea unei remorci ușoare, dar numai în anumite condiții clare.

Masa totală maximă autorizată a ansamblului (autovehicul + remorcă) nu trebuie să depășească 3.500 de kilograme. În plus, remorca trebuie să fie echipată corespunzător:

cu sistem de frânare funcțional,

cu semnalizare și iluminare similară autovehiculului trăgător,

și să respecte toate standardele tehnice impuse de Registrul Auto Român (RAR).

Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, șoferul riscă sancțiuni contravenționale sau penale, iar vehiculul poate fi imobilizat pe loc.

Utilizarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate se încadrează la fapte penale, indiferent dacă remorca este tractată ocazional sau folosită pentru transport comercial.

Șoferii care nu dețin categoria corespunzătoare de permis pentru masa totală a ansamblului pot fi sancționați cu:

amendă contravențională de până la 4.000 de lei;

suspendarea permisului de conducere ;

și înscrierea în cazierul judiciar dacă fapta este încadrată drept infracțiune.

Codul Rutier prevede clar că montarea cârligului de remorcare trebuie să respecte normele tehnice stabilite de RAR. Dispozitivul trebuie să fie omologat, compatibil cu vehiculul, iar ansamblul rezultat trebuie să asigure siguranța rutieră.

Principalele reguli:

cârligul de remorcare trebuie să fie certificat tehnic;

ansamblul mașină–remorcă trebuie să poată realiza raza minimă de virare;

dimensiunile totale nu trebuie să depășească limitele legale;

sistemele de frânare, iluminare și semnalizare trebuie să fie perfect compatibile;

cele două vehicule nu trebuie să se atingă la denivelări sau în viraje.

Dacă aceste condiții nu sunt respectate, șoferul poate fi amendat, chiar dacă nu folosește efectiv cârligul. Totuși, montarea cârligului omologat, fără utilizare, nu se sancționează.

Codul Rutier 2025 oferă șoferilor cu permis categoria B mai multe drepturi, dar și responsabilități.

Cei care conduc autorulote sau rulote pot circula pe drumurile publice doar dacă ansamblul nu depășește 3,5 tone.

Românii pot tracta și remorci mai grele, însă doar în condițiile în care masa totală a ansamblului rămâne sub 4,25 tone.

Dacă se depășește această limită, este obligatoriu un curs suplimentar de pregătire privind distanțele frontale și laterale, dar nu este necesar un permis de altă categorie.

Odată cu modificările recente aduse Codului Rutier, șoferii de categoria B pot conduce, în anumite condiții, și motociclete ușoare sau scutere.

Pentru a beneficia de această facilitate, trebuie respectate următoarele condiții:

motocicleta să aibă capacitate cilindrică maximă de 125 cmc ;

puterea să nu depășească 11 kW ;

raportul putere/greutate să fie cel mult 0,1 kW/kg ;

transmisia să fie automată ;

vehiculul să fie încadrat în categoria A1 ;

șoferul să efectueze cel puțin 10 ore de conducere practică pe motocicletă, într-un centru autorizat, pentru a obține adeverința de abilități.

Astfel, deținătorii de permis categoria B pot conduce motociclete cu două sau trei roți, fără a mai susține un examen suplimentar, dacă respectă toate cerințele legale.

Autoritățile rutiere avertizează că tratarea cu neglijență a acestor obligații poate duce nu doar la sancțiuni financiare, ci și la răspundere penală.

Poliția Rutieră efectuează controale frecvente, mai ales în sezonul estival, când crește numărul șoferilor care tractează rulote sau remorci pentru transportul bagajelor și al ambarcațiunilor.

Specialiștii atrag atenția că verificarea actelor și a stării tehnice a remorcii înainte de drum este esențială.

Orice defecțiune la sistemul de frânare, la luminile de semnalizare sau la elementele de cuplare poate fi considerată pericol public și poate duce la reținerea certificatului de înmatriculare.