Codul Rutier 2025. Reguli stricte pentru șoferii care au făcut școala pe cutie automată

Șoferii care au obținut permisul de conducere pe o mașină cu transmisie automată trebuie să respecte o serie de reguli stricte specificate în Codul Rutier: nu pot conduce vehicule cu schimbător de viteze manual. Restricția este marcată pe permisul auto prin codul numeric 78, trecut pe verso. „În cazul în care candidatul trece proba practică cu un vehicul echipat cu schimbător de viteze automat, acest lucru va fi înscris la rubrica de restricții din permisul de conducere”, prevede articolul 16 din Ordinul 574 din 1 aprilie 2005.

Reglementarea precizează clar: „Orice permis care conține această mențiune va putea fi utilizat numai pentru conducerea unui vehicul echipat cu schimbător de viteze automat”, prevede articolul 16 al documentului.

Pentru cei care vor să scape de această limitare, legea impune o procedură concretă: candidații trebuie să efectueze minimum șase ore de instruire practică pe o mașină cu transmisie manuală, iar ulterior să promoveze un nou examen practic. Doar în acest fel, restricția codului 78 poate fi eliminată din permis.

Cu toate astea, legislația rutieră nu prevede, în mod explicit, sancțiuni pentru șoferii care aleg să conducă o mașină cu transmisie manuală, deși au obținut permisul pe una automată. Cu alte cuvinte, poliția nu poate aplica o amendă directă în astfel de situații.

Totuși, în cazul producerii unui accident rutier, nerespectarea restricției ar putea cântări greu în cadrul unei anchete.

„Chiar dacă legislația nu impune sancțiuni pentru cei care au făcut școala pe o mașină cu transmisie automată, dar conduc o mașină cu schimbător manual, în cazul producerii unui accident de circulație, dacă se ajunge la cercetare penală, nerespectarea restricției, notate cu cifra 78 în permis, va conta. Pentru că o mașină cu schimbător manual e ceva mai greu de condus. În sensul că trebuie să faci mai multe operațiuni simultan. Tocmai de aceea legiuitorul a stabilit să facă o diferențiere. Iar cei care au codul 78 să îl poată elimina doar după ce fac ore de conducere suplimentare”, a declarat pentru ProMotor instructorul auto Marian Croitoru, profesor de legislație rutieră.

Totodată, șoferii care părăsesc țara trebuie să fie atenți la regulile din alte state europene. Unele dintre ele aplică amenzi serioase dacă nu respecți tipul de vehicul pe care ai obținut permisul.

În Spania, de exemplu, dacă un șofer are înscris pe permis restricția 78 și conduce o mașină manuală, se va considera că nu deține un permis de conducere corespunzător. În această situație, Codul Rutier spaniol prevede sancțiuni de până la 500 de euro.

În Franța, legislația este chiar mai strictă — amenda de bază este de 135 de euro, dar poate crește până la 750 de euro, în funcție de gravitatea cazului. În plus, poliția are dreptul să rețină vehiculul, iar permisul poate fi suspendat până la trei ani.

Pentru eliminarea restricției „78” din permisul de conducere, șoferii trebuie să pregătească un dosar complet, care se depune la Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), după obținerea adeverinței de la școala auto.

Documentele solicitate pentru ridicarea codului sunt următoarele:

cererea de examinare – formular disponibil pe site-ul DGPCI;

adeverința în original eliberată de școala de șoferi;

fișa medicală;

avizul psihologic;

extrasul de cazier judiciar, în original și ștampilat;

copia cărții de identitate;

copia permisului de conducere aflat în termen de valabilitate;

dovada plății taxei de 89 de lei pentru emiterea noului permis.

După depunerea actelor, urmează programarea la proba practică, ce se susține pe un autoturism cu transmisie manuală. Odată promovat examenul, solicitantul primește un nou permis de conducere, fără restricția menționată anterior.