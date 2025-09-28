Șoferi tineri, la volan doar cu însoțitor. Proiect depus în Parlament

Parlamentarii doresc limitarea accesului șoferilor începători la mașinile puternice. Din această cauză, în Parlamentul României a fost depus un proiect de lege care vine cu reglementări clare.

Concret, cei care au obținut permisul auto de mai puțin de doi ani nu vor mai putea conduce vehicule cu o putere mai mare de 0,075 kW/kg.

Excepția apare doar dacă tânărul șofer are în dreapta un conducător auto cu experiență, adică un șofer care deține permis de cel puțin 10 ani.

Proiectul a fost inițiat în urma statisticilor îngrijorătoare privind accidentele provocate de tinerii șoferi.

Potrivit datelor oficiale, în 2023 au fost înregistrate aproximativ 4.500 de accidente rutiere, dintre care 781 au fost cauzate de conducători auto cu vârsta de până la 22 de ani.

Autorii proiectului susțin că multe dintre aceste tragedii au avut loc din cauza lipsei de experiență la volan combinată cu puterea ridicată a mașinilor conduse de șoferii începători.

Dacă măsurile propuse în Parlament vor fi adoptate, România se va alinia altor state europene care aplică deja restricții similare pentru tinerii șoferi.

Astfel, începătorii nu vor mai putea urca singuri la volanul unor mașini de mare putere, iar nerespectarea regulii va fi sancționată conform Codului Rutier.

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis un avertisment pentru toți șoferii din România. Vineri, 26 septembrie 2025, în intervalul orar 08:00 – 16:00, emiterea rovinietelor și a mesajelor prin SMS ar putea funcționa cu întreruperi de scurtă durată.

Situația este cauzată de lucrările de upgradare a infrastructurii de comunicații realizate împreună cu operatorii de telefonie mobilă.

„Emiterea rovinietelor şi a peajelor prin SMS poate funcţiona cu întreruperi de scurtă durată”, se arată într-un comunicat CNAIR.

Pentru a evita problemele, șoferii au la dispoziție două soluții clare: