Social Sistemul care emite roviniete și taxa de pod, oprit temporar în noaptea de duminică spre luni







Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță o întrerupere programată a serviciilor de emitere pentru roviniete și peaje. În intervalul orar 23:30 (duminică, 7 septembrie 2025) – 00:30 (luni, 8 septembrie 2025), sistemele informatice dedicate acestor operațiuni vor fi indisponibile temporar.

Pe durata întreruperii, șoferii nu vor putea achita rovinieta sau taxa de trecere a podurilor prin niciunul dintre canalele obișnuite – fie că este vorba despre platforme online, aplicații mobile, SMS sau terminale fizice de plată.

CNAIR recomandă utilizatorilor rețelei rutiere să își planifice din timp achiziționarea rovinietei sau achitarea taxelor de pod, pentru a evita eventuale neplăceri cauzate de această întrerupere tehnică.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a explicat că măsura este necesară pentru actualizarea datelor referitoare la tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere (rovinieta), precum și a celor privind taxele de trecere pentru podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj).

Actualizarea are loc în contextul aplicării noilor reglementări prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 23/2025, care modifică și completează OG nr. 15/2002 privind tarifele pentru utilizarea drumurilor naționale din România.

„Această scurtă suspendare (1h) este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj)”.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) reamintește conducătorilor auto că rovinieta poate fi cumpărată înainte de data de început a valabilității, cu un interval maxim de 30 de zile.

De asemenea, în cazul taxei de pod, aceasta poate fi achitată cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a avut loc tranzitarea punctului de taxare.

Instituția a publicat un comunicat ce include tabelul actualizat al tarifelor pentru rovinietă și peaj, precum și cuantumul amenzilor pentru neplata acestora. Noile valori intră în vigoare începând cu data de 8 septembrie 2025. Pentru detalii complete, utilizatorii sunt îndemnați să consulte documentul oficial disponibil pe platformele CNAIR.

De la 1 septembrie 2025, șoferii care dețin autoturisme din categoria A plătesc mai mult pentru utilizarea rețelei naționale de drumuri din România. Noile tarife ale rovinietei includ o creștere a costului pentru toate perioadele de valabilitate, cea mai notabilă fiind pentru abonamentul anual, care a ajuns la 50 de euro.

Modificările afectează și rovinietele pe termen scurt. Taxa pentru o zi este acum de 3,5 euro (echivalentul a 17,74 lei), iar cea pentru o perioadă de 10 zile este stabilită la 6 euro (30,4 lei). Pentru intervale mai lungi, tarifele sunt următoarele: 9,5 euro pentru 30 de zile (48,14 lei) și 15 euro pentru 60 de zile (76,01 lei) arată cnadnr.ro.