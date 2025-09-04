Social PPC Energie anunță întârzierea facturilor la gaze. Clienții nu vor plăti penalități







Compania PPC Energie a anunțat că următoarea factură pentru gazele naturale va fi emisă în luna octombrie și va cuprinde consumul aferent lunilor iulie și august. Potrivit companiei, această decizie este determinată de actualizarea sistemelor informatice, proces necesar pentru a implementa noile prevederi legislative, inclusiv majorarea TVA la 21%.

PPC Energie a transmis că întârzierea în emiterea facturilor nu va genera costuri suplimentare pentru consumatori. Perioada de plată va rămâne neschimbată, conform termenelor contractuale deja stabilite.

De asemenea, clienții care se confruntă cu dificultăți financiare vor avea posibilitatea de a solicita plata eșalonată a facturilor, apelând la oricare dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de furnizor: call-center, platforma online myPPC, formularul electronic de contact sau direct în unitățile PPC Energie.

Pe lângă modificările administrative, furnizorul de energie pregătește și lansarea unor noi oferte comerciale. Acestea se adresează atât consumatorilor casnici, cât și celor interesați de soluții pentru optimizarea consumului energetic.

Clienții casnici pot accesa oferta PPC Simplu Online, care propune un tarif fix/ kilowatt-oră consumat. Contractul se semnează exclusiv online, pentru o durată de 12 luni, iar factura electronică este activată automat la încheierea acestuia.

În paralel, compania introduce și pachetul PPC Ore Smart, destinat celor care doresc să-și optimizeze consumul de energie în funcție de intervalele orare. Clienții care aleg această opțiune pot beneficia de tarife reduse, pornind de la 0,89 lei/kWh (cu toate taxele incluse), în perioadele din zi în care producția de energie din surse fotovoltaice este la cote ridicate.

Pentru consumatorii care nu dispun încă de un contor inteligent, furnizorul recomandă transmiterea lunară a indexului de consum, fie prin intermediul platformei online myPPC, fie apelând numărul de telefon 021.9977. Această practică are scopul de a evita facturarea pe baza estimărilor.

Totodată, clienții pot consulta resurse suplimentare pe platforma Electripedia, unde sunt publicate sfaturi utile privind utilizarea eficientă a energiei electrice. În plus, în contul personal myPPC este disponibil modulul PPC myEnergy Coach, care oferă sugestii personalizate pentru optimizarea consumului.

„Scopul acestui produs este de a oferi posibilitatea unei gestionări mai eficiente a costurilor printr-un consum planificat. Astfel, consumatorii pot profita de un preț mai mic la energie și, în același timp, contribuie la utilizarea unei surse de electricitate mai curate, datorită ponderii mari a energiei regenerabile”, a declarat Ionuț Dună, Director General al PPC Energie.