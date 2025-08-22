Social Românii plătesc TVA de 21% la facturile din iulie, mai devreme decât anunțase Guvernul







Facturile emise pentru utilități, internet, telefonie, servicii de leasing, abonamente la săli de sport și alte servicii aferente lunii iulie vor include deja TVA majorat de 21%, deși Guvernul României anunțase că taxa va crește abia de la 1 august. Explicația este că autoritățile nu au schimbat un articol din Codul Fiscal, care prevede că pentru aceste servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada în care sunt efectiv utilizate, arată Digi 24.

Conform Articolului 281 din Codul Fiscal, pentru serviciile și livrările care se desfășoară fără întrerupere, precum curentul, gazul, apa, telefonia, internetul, serviciile de leasing sau abonamentele la săli și platforme online, TVA se aplică la data prevăzută în contract pentru plata serviciului.

Dacă nu există o astfel de dată, taxa se calculează la emiterea facturii, iar perioada de decontare nu poate depăși un an.

„În lipsa unei astfel de prevederi contractuale, la data emiterii unei facturi, dar perioada de decontare nu poate depăși un an”, se arată în Codul Fiscal.

Serviciile vizate includ curentul, gazul, apa, telefonia, internetul, dar și leasingul, abonamentele la săli sau pe diverse platforme online.

Ministerul Finanțelor afirmă că se desfășoară „verificări tehnice” în acest sens, potrivit sursei. Între timp, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a solicitat Ministerului Finanțelor să restituie românilor sumele plătite în plus pentru perioada 1 iulie – 1 august 2025.

„Aproape fiecare român primește cel puțin o factură de telefonie, utilități, leasing, sală de sport sau alte servicii cu prestare continuă. Această situație a apărut ca urmare a omisiunii de a modifica corespunzător prevederile articolului 281 din Codul fiscal, în momentul creșterii cotei TVA”, spune europarlamentarul.

El atrage atenția că situația a apărut din cauza neactualizării articolului 281 din Codul Fiscal odată cu majorarea TVA, ceea ce a dus la perceperea nejustificată a taxei pentru luna iulie 2025 și a prejudiciat direct populația.

„Având în vedere principiul legalității fiscale și obligația Ministerului Finanțelor de a asigura corectitudinea aplicării legislației în domeniul taxelor și impozitelor, vă solicit: 1. Rectificarea urgentă a situației prin modificarea de îndată a legislației incidente, astfel încât să fie eliminate efectele acestei erori. 2. Introducerea unei reglementări clare care să prevadă returnarea către cetățeni a sumelor plătite nejustificat cu titlu de TVA majorată pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025”, arată el.

Hidroelectrica a confirmat că facturile pentru luna iulie includ TVA majorat. Compania susține că, începând cu 1 iulie 2025, prețul energiei electrice nu mai este plafonat și cuprinde atât costul energiei active stabilit în contract, cât și taxele și tarifele reglementate de lege.

„Începând cu data de 01 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului, și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare”, au anunțat reprezentanții Hidroelectrica.

Conform companiei, facturile emise din august vor aplica TVA-ul standard de 21%, în conformitate cu regulile fiscale pentru livrările continue, categorie care include și furnizarea de energie electrică.

„Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică”, se arată în comunicat.