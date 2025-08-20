Social ANAF modifică formularul 300 pentru decontul de TVA în contextul noilor cote de impozitare







Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță actualizarea formularului 300, utilizat pentru decontul de TVA, în urma schimbărilor legislative ce vizează creșterea cotei standard de TVA de la 19% la 21% și introducerea unei noi cote reduse de 11%, aplicabile de la 1 august 2025.

Modificarea vine ca o consecință directă a prevederilor Legii nr. 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare impuse de Guvernul Bolojan. Noul formular va permite declararea distinctă a operațiunilor desfășurate atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a noilor cote, asigurând astfel acuratețea raportărilor fiscale.

Proiectul de ordin pentru actualizarea formularului a fost lansat în consultare publică. După finalizarea acestei etape și aprobarea oficială, documentul va fi publicat în Monitorul Oficial.

Versiunea actualizată a formularului 300 urmează să fie utilizată începând cu primul termen de raportare TVA de după 1 august 2025.

Începând cu data de 1 august 2025, a intrat în vigoare un nou regim al taxei pe valoare adăugată (TVA), care implică modificări semnificative atât în ceea ce privește cotele aplicabile, cât și în obligațiile fiscale ale contribuabililor.

Conform noilor reglementări, cota standard de TVA crește de la 19% la 21%. Totodată, este introdusă o cotă redusă de 11%, aplicabilă anumitor livrări de bunuri și prestări de servicii.

În ceea ce privește livrările de locuințe către persoane fizice, se păstrează temporar cota redusă de 9%, valabilă până la 31 iulie 2026, cu condiția respectării unor criterii stabilite de legislație.

Implementarea acestor modificări în cursul anului fiscal – mai exact în al treilea trimestru sau în a doua jumătate a anului 2025 – determină autoritățile fiscale să actualizeze de urgență formularul 300. Scopul este de a permite contribuabililor să declare corect atât operațiunile desfășurate înainte de intrarea în vigoare a noilor cote, cât și cele realizate după 1 august.

Formularul 300, utilizat pentru decontul de taxă pe valoarea adăugată, va suferi modificări importante, conform referatului de aprobare emis de autorități. Documentul va include rânduri distincte pentru evidențierea separată a cotelor de TVA aplicabile înainte și după modificările legislative programate pentru luna iulie 2025.

Mai exact, formularul va avea secțiuni dedicate atât cotelor vechi de TVA – de 19%, 9% și 5% – cât și celor noi, stabilite prin lege la 21%, 11% și 9% (ultima fiind aplicabilă pentru livrările de locuințe).

Această structură cu dublă evidențiere este necesară în special pentru contribuabilii care aplică sistemul de TVA la încasare, prevăzut de articolul 282 din Codul Fiscal. În acest sistem, obligația de plată a TVA apare la momentul încasării, nu la cel al facturării.

Astfel, o factură emisă în iulie, dar plătită în luna august, va trebui raportată în formular la cota în vigoare în momentul emiterii, respectiv cea de 19%. Documentul poate fi analizat pe site-ul oficial al ANAF.