Bolojan insistă cu interzicerea cumulului pensie-salariu la bugetari







Ilie Bolojan nu renunță la măsura care stârnit nemulțumiri în rândul celor care lucrează la stat. Guvernul României pregătește o Ordonanță de Urgență conform căreia angajații din instituțiile publice nu vor mai putea cumula pensia cu salariul. Aceasta este a patra încercare legislativă pe această temă, după ce inițiativele anterioare au fost fie respinse, fie declarate neconstituționale.

Ministerul Muncii a lansat documentul în dezbatere publică, argumentând că măsura este necesară pentru reducerea aparatului bugetar și pentru eliminarea unor practici prin care angajații din instituțiile publice pot deține simultan posturi și pensii.

Proiectul prevede suspendarea plății pensiei pe perioada în care persoana rămâne angajată în sistemul public, stabilește o limită de vârstă de 70 de ani pentru continuarea activității și introduce restricții privind transferurile și detașările între instituții.

Curtea Constituțională a României, plină de-a lungul anilor de persoane aflate fix în această situație, a hotărât, prin Decizia nr. 521/2023. Judecătorii au stabilit că legiuitorul poate reglementa condițiile de pensionare, însă nu are dreptul să introducă restricții care să afecteze pensia după ce aceasta a fost deja acordată.

Suspendarea plății pensiei, chiar și temporar, echivalează cu pierderea prestației principale și ar reprezenta o restricție a unui drept fundamental. CCR a mai susținut că dreptul la pensie ar fi unul concret și efectiv, nu abstract, și că nu poate fi exercitat fără plata sumei cuvenite. Condiționarea pensiei de renunțarea la muncă ar conduce, în practică, la anularea unuia dintre cele două drepturi constituționale.

Curtea a susținut că o astfel de interdicție ar încălca dispozițiile articolului 1, alineatul (5) din Constituție, care consacră supremația legii și obligativitatea respectării acesteia, precum și articolul 47, alineatul (2), care garantează dreptul la pensie.

În motivare, judecătorii au precizat că drepturile și libertățile fundamentale nu pot fi doar teoretice, ci trebuie respectate garantate efectiv. Suspendarea sau neacordarea pensiei, chiar pentru o perioadă determinată, contravine acestui principiu și afectează atât pensiile contributive, cât și pe cele de serviciu, ambele reprezentând prestații sociale plătite de stat.

Noua ordonanță de urgență riscă să repete traseul inițiativelor anterioare. Deși Guvernul urmărește să facă schimbări în administrație și să reducă semnificativ cheltuielile publice, proiectul intră din nou în contradicție cu jurisprudența Curții Constituționale. Fără ajustări legislative care să respecte deciziile CCR, orice încercare de a interzice cumulul pensiei cu salariul în sectorul public riscă să fie invalidată.