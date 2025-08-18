Economie Cei mai bine plătiți angajați ai statului. Până la 20.000 de euro lunar







Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind înființarea și operaționalizarea Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică în Energie (CRISCE). Documentul arată că noii angajați vor avea un nivel salarial fără precedent în sectorul public românesc: „În unele cazuri, veniturile brute pot atinge 20.000 de euro lunar, pentru a se alinia standardelor internaționale și pentru a atrage specialiști de top”.

Ministerul Energiei motivează înființarea CRISCE prin intensificarea atacurilor cibernetice care vizează sectorul energetic, atât în România, cât și la nivel european. Un atac cibernetic reușit ar putea opri producerea, transportul sau furnizarea de energie electrică, gaze naturale sau energie termică, cu efecte directe asupra economiei și populației.

Liberalizarea pieței energetice, fluctuațiile de prețuri și prezența companiilor din domeniu pe piața de capital fac ca aceste entități să fie și mai expuse atacurilor informatice. Astfel de incidente pot influența stabilitatea Sistemului Electroenergetic Național și pot avea efecte indirecte asupra serviciilor publice.

Proiectul de act normativ face referire directă la contextul geopolitic actual. Atacurile cibernetice intensificate de la începutul invaziei rusești în Ucraina au vizat constant infrastructuri critice din regiune, iar România este considerată o țintă secundară.

Ministerul arată că este nevoie de un centru specializat capabil să sprijine eforturile naționale și internaționale de apărare, în condițiile în care hackeri pro-ruși sau grupări APT (Advanced Persistent Threat) au vizat deja infrastructuri energetice din Europa și America de Nord.

În România,salariile medii din domeniul securității cibernetice sunt estimate la 4.500–5.000 de euro brut pe lună. Însă, pentru posturi de înaltă calificare, cu competențe avansate și certificări internaționale, veniturile reale ajung frecvent la 13.000–20.000 de euro brut lunar.

Nivelurile salariale sunt comparabile cu cele din alte state:

SUA – 20.166 dolari/lună (aproximativ 18.500 euro);

Canada – 12.000 euro/lună;

Elveția – 15.000 euro/lună;

Germania – 11.600 euro/lună;

Marea Britanie – 12.000 euro/lună.

Un Chief Information Security Officer (CISO) câștigă la nivel global între 178.000 și 394.000 de dolari pe an. De asemenea, NATO și UE externalizează servicii similare la tarife de 80–110 euro brut pe oră, echivalentul a peste 13.000 de euro lunar.

Personalul care va lucra în CRISCE trebuie să posede competențe tehnice de vârf și certificări internaționale precum CISSP, CEH sau GIAC. În Europa, specialiștii cu astfel de certificări câștigă între 100.000 și 190.000 de dolari anual.

Documentul arată că aceste posturi nu pot fi remunerate conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea din sectorul public. Prin urmare, este necesar un regim salarial derogatoriu, adaptat standardelor internaționale și riscurilor specifice.

Raportul ENISA pe 2023 și 2024 arată că sectorul energetic este o țintă prioritară a atacurilor cibernetice. Gruparea Cyber Army of Russia Reborn a atacat rețele de alimentare cu apă din SUA, o stație de epurare din Polonia și chiar un baraj hidroelectric din Franța.

În România, în decembrie 2024, societățile din grupul Electrica SA au fost victimele unui atac ransomware care a afectat peste 800 de servere și 4.000 de stații de lucru. Alte atacuri de tip DDoS au vizat Rompetrol și Mol România.

Raportul DNSC pentru 2024 confirmă că nivelul de amenințare cibernetică este ridicat și a crescut odată cu intensificarea operațiunilor hibride ale Federației Ruse.

Regulamentul delegat (UE) 2024/1366 obligă fiecare stat membru să desemneze o autoritate responsabilă cu securitatea cibernetică a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică. Termenul-limită a fost decembrie 2024, iar România riscă sancțiuni pentru neaplicarea legislației europene.

Totodată, România furnizează energie Republicii Moldova și Ucrainei, ceea ce îi conferă rolul de furnizor de securitate regională. „Consolidarea protecției cibernetice devine, astfel, o chestiune de interes strategic.

În iunie 2024, România a participat la exercițiul paneuropean „Europa Cibernetică”, menit să testeze capacitatea de reacție la un atac cibernetic de amploare asupra sectorului energetic. Raportul exercițiului a arătat vulnerabilități sistemice în coordonarea crizelor și lipsa unei structuri dedicate în Ministerul Energiei”, se mai arată în proiect.