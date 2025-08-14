Economie Exclusiv. Harta salariilor din România. Județele în care angajații sunt plătiți ca în străinătate







Salariile medii din România au continuat să crească în prima parte a anului 2025, însă majorările nu sunt resimțite la nivelul tuturor județelor. Cel mai bine sunt plătiți angajații din marile orașe, unde investițiile, industria și serviciile atrag un număr mai mare de specialiști.

Diferențele salariale între regiunile bogate și cele mai sărace sunt semnificative. Datele INS arată că la nivel național, salariul mediu net depășea 5.500 de lei. În economie sunt active peste cinci milioane de persoane, iar veniturile medii au crescut cu aproximativ 8-9%.

Angajații din marile orașe, cu centre universitare și o piață a muncii diversificată, au fost cei mai avantajați de creșterile salariale.

Bucureștiul se menține lider în topul câștigurilor, cu peste 1,1 milioane de angajați, într-o ușoară creștere comparativ cu anul trecut. Extinderea sediilor companiilor și disponibilitatea spațiilor de birouri au avut un rol important în acest context.

La sfârșitul lunii aprilie 2025, salariul mediu brut în București a depășit 12.000 de lei, echivalentul a aproximativ 7.300 de lei net.

Potrivit datelor INS, Cluj se află pe locul al doilea în topul județelor cu cele mai mari venituri, urmat de Timiș, Sibiu, Ilfov și Argeș, toate înregistrând salarii brute lunare de peste 9.000 de lei și venituri nete ce depășesc 5.500 de lei.

La polul opus se află județele Vrancea, Botoșani, Vaslui și Vâlcea, unde câștigurile sunt cele mai reduse, cu salarii brute sub 7.000 de lei și venituri nete în jur de 4.000 de lei.

„Există orașe în care salariile sunt peste medie. Bucureștiul rămâne în top, alături de Cluj, Timișoara, Sibiu și, uneori, Constanța. În alte zone ale țării, salariile sunt mult mai mici, iar piața muncii nu este la fel de competitivă, oportunitățile salariale fiind limitate. De exemplu, în Giurgiu, Teleorman, Caraș-Severin sau Mehedinți variantele de angajare și posibilitățile sunt reduse, ceea ce explică diferențele salariale semnificative”, ne-a spus Corina Diaconu, managing director ABC Human Capital.

Chiar dacă unele sectoare au consemnat scăderi salariale, IT-ul rămâne printre domeniile cu cele mai mari venituri, câștigul mediu brut ajungând la 18.500 de lei, adică aproximativ 10.800 de lei net.

Pentru angajații din asigurări și fonduri de pensii, venitul mediu depășește 20.000 de lei brut. Salarii atractive se mai întâlnesc și în transporturile aeriene, servicii financiare, tranzacții imobiliare și industrie.

„IT-ul rămâne de interes chiar și după aceste schimbări de natura financiară care au fost făcute. Companiile s au ajustat oarecum. Au fostșu restructurări care s-au făcut in zona de IT. Aceasta este o realitate și companiile au căutat să își organizeze cat mai bine structurile interne și să fie eficiente. Cu toate acestea IT ul rămâne o zonă de interes pentru mulți candidați si salariile nu au fost atât de mult afectate pe cât ne așteptam în momentul in care au fost anunțate aceste schimbări de natură fiscală”, a adăugat specialistul în resurse umane.