Bolojan critică lipsa de performanță din Educație: Mai puțini elevi, salarii mai mari, aceleași rezultate

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj pentru profesorii nemulţumiţi, amintindu-le acestora că, în ultimii ani, au fost reduse normele didactice, a scăzut numărul de copii în clasă şi au crescut salariile, însă fără ca aceste măsuri să ducă la o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ.

Bolojan a mai spus că plecarea unui ministru sau a unui premier nu rezolvă problema de fond, aceea că România nu îşi mai permite să funcţioneze la fel ca până acum.

„Mesajul meu pentru profesori este următorul: statul român, în foarte multe domenii, nu mai poate continua abordările pe care le-a avut şi, de exemplu, în educaţie, în aceşti ani, printr-un pachet de măsuri am scăzut normele didactice ale profesorilor, am scăzut numărul de copii în clasă şi am crescut şi salariile, poate nu la nivelul la care ar fi trebuit. Nu am văzut, din păcate, o îmbunătăţire globală a sistemului de învăţământ şi vedem, în afară de greşelile decidenţilor politici, că în foarte multe locuri, între nota la clasă pe care un elev o primeşte, foarte bună, de altfel, şi nota la examenul de capacitate sau Bacalaureat este o diferenţă foarte mare şi înseamnă că este şi o problemă care ţine de responsabilitatea multor profesori”, a declarat Ilie Bolojan la Digi 24.

Premierul a mai declarat că în învăţământ nu s-au tăiat salarii, dar „e adevărat că se munceşte ceva mai mult la clasă” pentru aceiaşi bani, odată cu creşterea normei didactice.

Bolojan a precizat că Guvernul „a fost nevoit” să întrerupă pachetul de burse pentru elevi, care ajunsese la aproape un miliard de euro, faţă de 41 de milioane de euro în 2021, cât era fondul pentru burse la acel moment. „Dar afectări de salarizare în mod direct, aşa cum au fost afectaţi angajaţii din administraţia publică locală sau centrală, prin sporurile care au fost afectate, prin reduceri de personal, nu s-au întâmplat în educaţie.

Şi ideea că va pleca un ministru, el poate să plece, va pleca un premier, dar asta nu va rezolva o situaţie reală care înseamnă că ţara noastră nu mai are capacitatea financiară ca în toate sectoarele să continue lucrurile aşa cum au fost sau aşa cum s-au acumulat negativ prin decizii de popularitate, în context electoral sau pur şi simplu prin decizii care au fost negândite”, a adăugat Bolojan.