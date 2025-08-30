Economie

Guvernul analizează scutirea de la impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile energetice

Guvernul analizează scutirea de la impozitul pe cifra de afaceri pentru companiile energeticeSursă foto: Pixabay.com
Guvernul analizează o ordonanță de urgență care ar putea scuti anumite companii energetice de plata impozitului pe cifra de afaceri, vizând firmele care doar tranzitează gaze și produse petroliere prin România, fără a le vinde pe piața internă, potrivit Digi24.

Ce schimbări pregătește Guvernul pentru impozitul pe cifra de afaceri

Guvernul analizează o ordonanță de urgență care ar putea scuti de la plata impozitului pe cifra de afaceri companiile din sectorul energetic implicate exclusiv în tranzitul produselor petroliere și al gazelor naturale. Documentul obținut de Digi24 arată că măsura ar viza operatorii care folosesc infrastructura națională doar pentru transportul internațional, fără a vinde produse în România.

Impozitul pe cifra de afaceri a fost introdus la începutul anului 2024, ca parte a pachetului de măsuri fiscale adoptat de Guvern pentru creșterea veniturilor la buget. Scopul declarat al taxei a fost acoperirea costurilor infrastructurii rutiere, feroviare și portuare utilizate de operatorii români sau nerezidenți.

Firmele vizate de ordonanță

Ordonanța analizată nu vizează toate firmele din energie, ci doar pe cele care nu comercializează produse pe piața locală. Scopul oficial al taxei a fost acela de a acoperi costurile generate de utilizarea infrastructurii naționale, porturi, drumuri și căi ferate, de către operatori, fie locali, fie străini.

Acord energie

Acord energie / sursa foto: dreamstime.com

Specialiștii fiscali avertizează că scutirea ar putea reduce încasările la buget, însă Guvernul speră să stimuleze tranzitul regional și competitivitatea României ca hub logistic pentru gaze și produse petroliere. De la introducerea sa, impozitul a fost criticat de experți și de firmele din sector, care l-au considerat o sarcină suplimentară pentru tranzitatori și un factor descurajator pentru comerțul regional.

PSD nu este de acord cu eliminarea Impozitului

Alexandru Nazare a subliniat că este conștient că măsurile incluse în Pachetul 2 nu sunt deloc simple, dar a precizat că acestea trebuie implementate pentru ca România să treacă cu succes prin „următoarele examene din septembrie și octombrie”.

Președintele PSD  Sorin Grindeanu a declarat pe Facebook că nu este de acord ca mamele și pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaționalele obțin câștiguri de peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de 1% a impozitului pe cifra de afaceri, comentând astfel anunțul făcut de Nazare.

  1. IlieCanciok spune:
    30 august 2025 la 8:42

    Pai nu mai avem nevoie de bani?

