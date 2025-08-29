Politica Pachetul II de măsuri din Sănătate. Reforme majore pentru spitale și medicina primară







Pachetul II de măsuri din sănătate adoptat vineri vizează reorganizarea serviciilor medicale și creșterea eficienței unităților sanitare publice, potrivit ministrului Alexandru Rogobete. Măsurile includ schimbări în plata medicilor de familie, indicatori de performanță pentru managerii spitalelor și ajustarea tarifelor în ambulatorii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a prezentat vineri seara, după ședința Guvernului, detaliile pachetului doi de măsuri.

Principala direcție vizează mutarea accentului de la spitalizarea continuă către medicina primară și medicina de ambulatoriu de specialitate. ”În acest context, managerii unităților sanitare vor fi evaluați prin indicatori de performanță și vor avea contracte de eficiență anualizate de comitetul director al fiecărei unități”, a declarat ministrul.

Alexandru Rogobete a precizat că ocuparea poziției de șef de secție se va face printr-un concurs bazat pe indicatori de performanță, iar condiția minimă pentru a accede la această funcție este de a fi cadru universitar cu funcție de predare, nu neapărat cel mai mare în grad. Ministrul a explicat că se propune o regândire a finanțării medicilor de familie, astfel încât, până în 2027, doar 20% din buget să fie alocat per capita, iar restul de 80% să fie decontat în funcție de serviciile raportate.

Reorganizarea vizează eficientizarea resurselor și asigurarea unui acces mai bun la servicii medicale pentru pacienți, distribuite mai echilibrat în teritoriu. În plus, măsurile prevăd creșterea transparenței cheltuirii fondurilor publice, prin raportări trimestriale obligatorii ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Ministrul Sănătății a subliniat responsabilitatea managerilor în implementarea reformelor. „Contractele de performanță vor defini clar obiectivele unităților, iar ajustarea salariilor și a resurselor va depinde de realizarea acestora”, a declarat Alexandru Rogobete. Aceasta include și extinderea programului de lucru în ambulatorii și redistribuirea resurselor pentru o mai bună eficiență.

Punctul de plată în ambulatorii va crește la 8 lei de la 1 ianuarie 2026, comparativ cu propunerea inițială de 6,50 lei. Alocarea „influențelor salariale” va fi proporțională cu numărul de servicii și criteriile de performanță, cu ajustări negative dacă anvelopa salarială depășește fondurile pentru servicii medicale.

Procentul pentru medicamentele generice crește cu 0,6%, iar pentru cele inovative cu 1,7%, ceea ce va aduce venit suplimentar CNAS.