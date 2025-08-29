Un medic din Cluj a bătut un rezident. Acum are dosar penal
- Veronica Bursașiu
- 29 august 2025, 13:35
Conducerea Institutului de Transplant din Cluj-Napoca a făcut sesizare la Parchet după ce medicul a agresat un rezident apoi ar fi continuat să înjure conducerea spitalului și personalul. Doctorul Cornel Burghelea va fi judecat și de Comisia de Disciplină.
I-ar fi administrat patru pumni rezidentului
Doctorul are ar fi lovit cu pumnul în piept un tânăr medic rezident. Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva săptămâni lângă blocul operator. Și a fost adus în spațiul public de deputatul Emanuel Ungureanu.
Atunci, medicul de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca ar fi primit doar un avertisment. Ar fi continuat însă să fie agresiv verbal.
Medicul își înjura colegii și conducerea institutului
"Agresorul a fost trimis pe mâna procurorilor", a anunțat deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu. După o sesizarea venită din partea unității spitalicești.După mai multe ieșiri ale urologului.
"Conducerea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca a început să ia atitudine mult mai fermă împotriva medicului Cornel Burghelea care a agresat cu pumnii un medic rezident.După sancțiunea blândă inițială, avertisment scris, conducerea Institutului de Transplant a făcut sesizare la Parchet și l-a chemat din nou în Comisia de Disciplină pe dr. Cornel Burghelea pentru că, același agresor, a continuat să înjure și să amenințe conducerea instituției medicale și personalul medico-sanitar.
Toleranță zero pentru agresori în mediul medico-sanitar, avem destule probleme în sistemul medical din România, să avem medici care dau cu pumnul și calcă în picioare legea și bunul simț, este de netolerat!", a transmis Emanuel Ungureanu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.