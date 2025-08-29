Justitie Un medic din Cluj a bătut un rezident. Acum are dosar penal







Conducerea Institutului de Transplant din Cluj-Napoca a făcut sesizare la Parchet după ce medicul a agresat un rezident apoi ar fi continuat să înjure conducerea spitalului și personalul. Doctorul Cornel Burghelea va fi judecat și de Comisia de Disciplină.

Doctorul are ar fi lovit cu pumnul în piept un tânăr medic rezident. Incidentul s-a petrecut în urmă cu câteva săptămâni lângă blocul operator. Și a fost adus în spațiul public de deputatul Emanuel Ungureanu.

Atunci, medicul de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca ar fi primit doar un avertisment. Ar fi continuat însă să fie agresiv verbal.

Cornel Burghelea este medic primar urolog. Emanuel Ungureanu spunea că ar fi a lovit în mod repetat un medic rezident. "Martorii oculari vorbesc de patru pumni pe care i-a administrat golănește Burghelea medicului rezident.

Atacul sălbatic al lui Burghelea s-a vrut o răzbunare împotriva medicului coordonator al rezidentului, dr Mihai Suciu, un alt individ care abuzează fizic și verbal angajații Institutului", spunea parlamentarul. Cazul de la Cluj a ajuns în atenția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Parlamentarul USR spunea că ministrul Rogobete a promis o anchetă corectă.

"Agresorul a fost trimis pe mâna procurorilor", a anunțat deputatul USR de Cluj, Emanuel Ungureanu. După o sesizarea venită din partea unității spitalicești.După mai multe ieșiri ale urologului.

"Conducerea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca a început să ia atitudine mult mai fermă împotriva medicului Cornel Burghelea care a agresat cu pumnii un medic rezident.După sancțiunea blândă inițială, avertisment scris, conducerea Institutului de Transplant a făcut sesizare la Parchet și l-a chemat din nou în Comisia de Disciplină pe dr. Cornel Burghelea pentru că, același agresor, a continuat să înjure și să amenințe conducerea instituției medicale și personalul medico-sanitar.

Toleranță zero pentru agresori în mediul medico-sanitar, avem destule probleme în sistemul medical din România, să avem medici care dau cu pumnul și calcă în picioare legea și bunul simț, este de netolerat!", a transmis Emanuel Ungureanu.