Social Aspergillus și Candida auris, în ATI și blocul operator de la Institutului de Urologie și Transplant Renal Cluj







Candida auris este ciuperca care a adus recent Spitalul Floreasca din Capitală în centrul unui scandal monstru. După ce un focar a fost depistat la Centrul pentru Arşi. În urma scandalului, şeful Centrului de Arşi de la Spitalul Floreasca, Tiberiu Paul Neagu, a fost demis de managerul unităţii. Ciuperca, un agent patogen deosebit de infecțios, și dificil de eradicat, lovește acum în Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj Napoca. Acolo unde sunt pacienți extrem de vulnerabili, imunodeprimați.

La Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca au avut loc lucrări de renovare. Deși acestea nu ar fi fost finalizate și nici testele bacteriologice efectuate. Conducerea unității medicale ar fi decis să redeschidă sălile de operație. Au fost găsit ciuperci precum Aspergillus și Candida auris. În blocul operator și la Terapie Intensivă. Ulterior, conducerea Institutului a infirmat într-un comunicat că lucrările și testele bacteriologice nu erau la zi când s-au deschis sălile de operații.

Până la remedierea problemelor apărute, pacienții sunt reprogramați. Conducerea institutului a confirmat faptul că au fost descoperite, marți, aceste ciuperci. Și că s-au luat măsuri pentru remedierea acestei probleme. S-a impus închiderea temporară a sălilor 1, 2, 3 și 4 din blocul operator. Și a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă.

De asemenea, s-a dispus decontaminarea cu soluții biocide pe bază de clor și peroxid de hidrogen. Urmată de nebulizare. Și expunere la lămpi UV timp de 12 ore. Hotarârea a fost ca nici holul să nu fie folosit, decât în situații urgente.Noi analize se vor face în zilele următoare.Candida Auris este capabilă să colonizeze suprafețele, pielea și alte zone ale corpului pot fi colonizate chiar și în absența manifestărilor clinice. Ceea ce face ca ciuperca să se răspândească în mediul înconjurător.

" 90% din cazurile de Candida Auris notificate la nivel mondial sunt rezistente la cel puțin una dintre cele trei clase de antifungice disponibile în prezent, Candida Auris poate provoca focare spitalicești care sunt dificil de controlat", scriu site-urile de specialitate.

"Cele mai multe infecții cu Aspergillus apar la persoanele imunocompromise, cele la care sistemul imunitar nu funcționeaza corespunzator", scrie siteul Spitalului Regina Maria.

Conform cluj24, care citează documente interne, testele de aeromicrofloră, după renovare au indicat în Sala 3 a blocului operator, în data de 14.08.2025, Aspergillus, încărcătură de 110 UFC (maxima acceptată: 200 UFC). În R3 ATI, în data de 15.08.2025, Candida auris și Aspergillus, încărcătură de 830 UFC (maxima acceptată: 200 UFC). În R2 ATI, în data de 15.08.2025, s-a găsit Aspergillus, încărcătură de 480 UFC (maxima acceptată: 200 UFC). În R3 ATI, în data de 17.08.2025, Aspergillus, încărcătură de 610 UFC (maxima acceptată: 200 UFC). Iar în R2 ATI, în data de 17.08.2025, Aspergillus, încărcătură de 410 UFC (maxima acceptată: 200 UFC). Unitatea spitalicească s-a aflat în centrul unor proteste în timpul mandatului ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă. Aceasta dorea reorganizarea Institutului de Urologie și Transplant Renal din Cluj.

Conducerea Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal (ICUTR) din Cluj-Napoca a transmis într-un comunicat de presă că imobilul de peste 100 de ani în care își desfășoară activitatea are limitele sale. Deși e un simbol al medicinii din Cluj-Napoca.

"Clădirea „Palatului Nou”, parte a ansamblului clinicilor universitare construit între anii 1900–1904 și destinată activității medicale încă din 1939, reprezintă un simbol al tradiției universitare și medicale clujene. Totuși, vechimea imobilului și limitările sale structurale generează dificultăți majore

în asigurarea condițiilor optime pentru practica medicală actuală. În urma renovărilor majore efectuate în blocul operator, au fost constatate apariții de ciuperci/mucegai în aeromicroflora din anumite spații, ceea ce impune luarea unor măsuri suplimentare de dezinfecție, control al microclimatului și monitorizare permanentă, pentru protecția pacienților și a personalului medical", spune conducerea institutului.