CNAIR: Noile tarife și amenzi pentru rovinietă, de luni, 8 septembrie

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele și amenzile pentru rovinietă și peaj se modifică. Tot în conformitate cu prevederile OG 23/2025 se modifică și tarifele de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat actualizarea tarifelor pentru rovinietă începând cu data de 1 septembrie 2025, schimbări care vizează atât autoturismele, cât și vehiculele de transport marfă și persoane.

Totodată, a fost majorată și amenda aplicată pentru lipsa unei roviniete valabile, aceasta fiind cuprinsă acum între 500 și 1.000 de lei, față de pragul anterior care pornea de la 500 de lei și nu depășea această sumă. În ceea ce privește noile tarife, pentru vehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) de cel mult 3,5 tone, costul unei roviniete anuale este de 114 euro.

Pentru vehiculele din aceeași categorie cu MTMA între 3,5 și 7,5 tone, tariful anual ajunge la 380 de euro.

Transportatorii care utilizează vehicule cu MTMA cuprinsă între 7,5 și 12 tone vor plăti 665 de euro pe an, în timp ce pentru camioanele de peste 12 tone și maximum trei axe, tariful anual este de 855 de euro.

Vehiculele de marfă cu o masă totală de peste 12 tone și cel puțin patru axe vor plăti 1.425 de euro pentru rovinieta valabilă un an.

Pentru microbuzele și autobuzele cu mai mult de nouă locuri, dar cel mult 23 de locuri, tariful este de 380 de euro pe an.

Pentru vehiculele destinate transportului de persoane care dispun de mai mult de 23 de locuri, rovinieta anuală costă 665 de euro.

Șoferii care circulă fără rovinietă valabilă vor fi sancționați mai aspru, potrivit noilor reglementări privind utilizarea rețelei de drumuri naționale. Valorile amenzilor variază în funcție de tipul și tonajul vehiculului.

Pentru autoturisme, cuantumul sancțiunii se încadrează între 500 și 1.000 de lei.

Cele care transportă între 10 și 23 de persoane (inclusiv șoferul) pot primi amenzi între 3.800 și 7.600 de lei. Pentru cele cu o capacitate mai mare de 23 de locuri (inclusiv conducătorul auto), sancțiunile cresc, fiind cuprinse între 6.650 și 13.300 de lei.

Începând de luni, se aplică noi tarife pentru traversarea podului peste Dunăre situat între localitățile Giurgeni și Vadu Oii. Acestea sunt stabilite în funcție de tipul vehiculului și sunt valabile până la finalul anului, pentru pachetele de 20 de treceri.

Pentru autoturisme și vehicule rutiere cu o masă totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone (cu excepția mijloacelor de transport persoane), costul unei treceri este de 16 lei, iar pentru 20 de treceri se plătește 257 de lei.

Vehiculele de transport persoane care dispun de mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv șoferul) și cel mult 23 de locuri, precum și cele cu masa totală mai mare de 3,5 tone, dar mai mică de 12 tone (exclusiv transport persoane), vor achita 38 de lei pentru o trecere și 662 de lei pentru 20 de treceri.

și Pentru vehiculele de transport persoane cu peste 23 de locuri (inclusiv șoferul) și pentru cele cu masa totală autorizată de minimum 12 tone și până la 3 axe, costul este de 63 de lei pentru o trecere, respectiv 1.095 de lei pentru pachetul de 20 de treceri.

Cele mai mari tarife se aplică vehiculelor cu masa totală mai mare sau egală cu 12 tone, dotate cu minimum 4 axe (exceptând transportul de persoane), care vor plăti 94 de lei pentru o trecere și 1.628 de lei pentru 20 de treceri, potrivit documentului publicat de CNAIR.