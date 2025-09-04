Social Două stații de metrou noi în București, pentru 50.000 de oameni. Va fi o extensie la M2







Două stații de metrou noi în București, care vor deservi 50.000 de bucureșteni. Metroul din București va fi extins către nordul Capitalei, prin realizarea a două noi stații în zona Pipera-Petricani, a anunțat marți Ministerul Transporturilor, alături de Primăria Sectorului 2.

Proiectul are ca obiectiv decongestionarea traficului și creșterea capacității de transport public într-una dintre cele mai aglomerate zone ale Bucureștiului.

Zona vizată s-a dezvoltat accelerat în ultimii ani, prin apariția ansamblurilor rezidențiale și a clădirilor de birouri, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a traficului rutier.

Potrivit documentației, „Extensia M2 – Pipera” va avea 1,6 kilometri cale dublă și va include două stații de metrou. Traseul va porni de la capătul actual al Magistralei 2, la stația Pipera, continuând pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu și apoi de-a lungul Străzii Petricani, până la intersecția cu Bulevardul Pipera.

Obiectivul principal este preluarea unei părți semnificative a traficului rutier care intră în București dinspre Autostrada A3 București–Ploiești, dar și conectarea zonei cu alte proiecte strategice de infrastructură.

Zona Pipera-Petricani este unul dintre cele mai importante centre economice ale Capitalei, cu mii de angajați care se deplasează zilnic către clădirile de birouri și noile ansambluri rezidențiale.

Arterele principale din zonă sunt suprasolicitate, iar transportul public de suprafață nu mai poate asigura timpi de deplasare eficienți.

Documentul de prezentare al proiectului arată că traficul intens, combinat cu poluarea chimică și fonică, face dificilă deplasarea locuitorilor și afectează calitatea vieții. Extinderea M2 este considerată singura soluție viabilă pentru reducerea congestiilor și pentru creșterea eficienței transportului public.

Noile stații și traseul proiectat vor fi gândite astfel încât să respecte parametri tehnici avansați, comparabili cu standardele metroului din capitale europene.

Proiectul prevede:

Un interval minim de 90 de secunde între trenuri.

Capacitate de transport de 50.000 de călători pe oră și pe sens .

Viteză maximă tehnică de 80 km/h .

Viteză comercială minimă de 36 km/h.

În prezent, Magistrala 2 are o lungime de 20,38 km. Odată cu extinderea spre Petricani, lungimea totală va ajunge la 21,98 km cale dublă.

Extensia M2 va fi proiectată astfel încât să fie integrată cu alte investiții strategice din nordul Bucureștiului. Printre acestea se numără:

Viitorul terminal al Aeroportului Otopeni .

Nodurile intermodale planificate în zona Autostrăzii A3 .

Conexiuni cu transportul public de suprafață din Sectorul 2 și localitățile limitrofe.

Această abordare va facilita transferul rapid între modurile de transport, reducând presiunea pe arterele principale și asigurând o mobilitate urbană integrată.

Potrivit Strategiei de dezvoltare a metroului din București 2016–2030, valoarea estimată a investiției este de 120 de milioane de euro, fără TVA.

Totuși, cifra finală va fi stabilită după finalizarea studiului de fezabilitate, care va analiza traseul optim, soluțiile tehnice și modalitățile de finanțare.

Proiectul este inclus în Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021–2030, anexă la Master Planul General de Transport al României, ceea ce îl face eligibil pentru fonduri europene nerambursabile prin Programul Transport 2021–2027.

Autoritățile au anunțat că studiul de fezabilitate va stabili atât parametrii tehnici, cât și estimările financiare pentru fiecare etapă a proiectului.

Acesta va analiza și scenarii de dezvoltare ulterioară pentru extinderea Magistralei 2 către zonele Tunari și Voluntari, dată fiind creșterea rapidă a populației și a numărului de sedii de companii multinaționale.

Implementarea proiectului va contribui la:

Reducerea traficului pe coridoarele Pipera, Dimitrie Pompeiu și Petricani.

Creșterea vitezei medii de deplasare între zona de nord și centrul Capitalei.

Scăderea nivelului de poluare fonică și chimică în zonele dens populate.

Facilitarea accesului locuitorilor din Ilfov și din nordul Capitalei la rețeaua de metrou.

Autoritățile estimează că peste 50.000 de persoane vor beneficia zilnic de noile stații și de conexiunile rapide către centrul Bucureștiului.

Extensia M2 spre Pipera-Petricani este inclusă în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă București–Ilfov, document strategic care prevede dezvoltarea integrată a infrastructurii de transport.

Proiectul figurează, de asemenea, în documentele de planificare strategică la nivel național și reprezintă o prioritate pentru Ministerul Transporturilor și Primăria Capitalei.