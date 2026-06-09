RO-Alert în Pipera după apariția unui porc mistreț

Autoritățile au emis marți un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din Pipera, după ce un porc mistreț a fost observat pe strada Erou Iancu Nicolae din Voluntari. ISU București-Ilfov le-a recomandat oamenilor să rămână în locuințe, să evite zona și să nu se apropie de animal.

Alerta a fost transmisă atât în limba română, cât și în limba engleză, având în vedere numărul mare de cetățeni străini care locuiesc în zona rezidențială din nordul Capitalei.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a anunțat prezența animalului și a transmis recomandări pentru evitarea oricărui incident.

„A fost semnalată prezența unui porc mistreț în localitatea Pipera, Voluntari, strada Erou Iancu Nicolae! Evitați zona, rămâneți în locuințe! Păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți. Fără să vă expuneți pericolului, protejați animalele din gospodărie”, se arată în mesajul transmis de ISUBIF.

Autoritățile atrag atenția că porcii mistreți pot deveni periculoși atunci când se simt amenințați, sunt răniți sau încearcă să își protejeze puii.

Printre recomandările transmise populației se numără evitarea mișcărilor bruște, păstrarea calmului și adăpostirea într-un loc sigur dacă animalul este observat în apropiere.

De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu încerce să fotografieze sau să filmeze animalul de la mică distanță și să nu îi ofere hrană.

În cazul în care mistrețul manifestă un comportament agresiv sau împiedică accesul într-o anumită zonă, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul de urgență 112.

Strada Erou Iancu Nicolae se află în apropierea Pădurii Băneasa, una dintre zonele din care animalele sălbatice ajung periodic în localitățile din nordul Capitalei.

Extinderea zonelor construite și reducerea habitatelor naturale sunt printre factorii care favorizează apariția mistreților în cartierele rezidențiale, în căutare de hrană.

La fața locului au fost trimise echipaje de Jandarmerie și echipaje medicale, care monitorizează situația și intervin pentru îndepărtarea pericolului.