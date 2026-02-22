Cum vor fi transmise alertele, în funcție de tip și gravitate. Actualizările RO-Alert, explicate de Arafat

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situașii de Urgență (DSU) din MAI a revenit cu detalii privind schimbările care vor fi aduse mesajelor RO-Alert. Potrivit acestuia, sistemul nu va fi eliminat, așa cum s-a vehiculat, ci va include sunete diferite în funcție de tipul mesajului și de gravitatea situației.

Doar alerta de risc iminent și alerta extremă vor păstra sunetul original RO-Alert, utilizat la nivel internațional.

Celelalte tipuri de mesaje, a explicat Raed Arafat, vor avea un semnal sonor mai discret, similar celui al unui mesaj SMS.

„De asemenea, va fi introdusă o nouă categorie, alerta pentru siguranța publică, care va transmite doar un mesaj scris, fără semnal sonor, pentru a nu divulga poziția persoanelor care se pot afla ascunse pentru a evita un pericol”, a detaliat Arafat pe pagina sa de Facebook.

-Alerta de risc iminent și alerta extremă- păstrează sunetul original RO-ALERT, utilizat la nivel internațional.

-Alerta severă-semnal sonor discret, similar unui SMS.

-Alerta copil dispărut-semnal sonor discret, similar unui SMS.

-Alerta pentru siguranță publică- mesaj afișat doar pe ecran, fără semnal sonor.

Adaptarea sunetelor RO-Alert, a mai spus șeful DSU, face parte dintr-un proces început cu câteva luni în urmă, derulat împreună cu STS, și nu este rezultatul unui eveniment punctual sau al unor reacții recente, inclusiv alerta transmisă recent în București: „Procesul nu este încă finalizat, deoarece implementarea depinde de producătorii de telefoane, atât pentru sistemele Android, cât și iOS. Pentru ca noile opțiuni să fie disponibile, utilizatorii trebuie să își actualizeze telefoanele la cea mai recentă versiune a sistemului de operare, proces care se face online, direct din setările telefonului”.

Estimarea autorităților este ca marea majoritate a telefoanelor să fie actualizate și să aibă noile opțiuni implementate în perioada următoare.

Având în vedere că o parte dintre telefoane au deja implementate noile opțiuni, la nivelul DSU se lucrează la actualizarea procedurilor, astfel încât mesajele RO-Alert să fie transmise diferențiat, în funcție de gravitatea situației.

„Această adaptare va permite transmiterea unor alerte mai puțin intruzive, inclusiv mesaje de interes public, precum cele pentru cod galben, care până acum erau disponibile doar prin aplicația DSU. În același timp, unele alerte de cod portocaliu vor fi transmise ca alerte severe, cu sunet discret, în timp ce alertele care indică un risc major vor fi semnalizate cu sunetul RO-Alert standard, la fel ca până acum”, a încheiat Arafat.