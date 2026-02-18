De ce a sunat RO-Alert înainte de răsărit. Explicațiile Departamentului pentru Situații de Urgență

Oficialii Departamentul pentru Situații de Urgență au prezentat explicații privind transmiterea mesajului RO-Alert pentru codul roșu de ninsori abundente în București și Ilfov, difuzat miercuri dimineață, la ora 04.20. Notificarea, recepționată cu sunetul specific al sistemului de alertare, a trezit numeroși utilizatori și a provocat reacții în mediul online, unde o parte dintre comentarii au vizat momentul emiterii alertei.

În cursul dimineții, sistemul RO-Alert a distribuit către telefoanele rezidenților un mesaj prin care erau avertizați despre ninsoare abundentă.

Mesajul transmis suna astfel:

„Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 – 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi”

Notificarea a fost recepționată în jurul orei 04:20, în plină noapte, ceea ce a surprins o parte dintre locuitori.

După primirea alertei, pe rețelele sociale au apărut comentarii critice privind ora la care a fost emis mesajul și volumul sunetului acestuia.

Printre opiniile publicate se numără:

persoane care au povestit că alarma i-a trezit din somn;

utilizatori care au criticat faptul că mesajul a fost transmis atât de devreme;

mesaje în care ora de transmisie a fost comparată cu alte situații cotidiene, în ton umoristic

Aceste reacții au atras atenția asupra modului în care funcționează sistemul de alertare atunci când fenomenele meteorologice prezintă risc major.

În replică la comentariile publice, maiorul Bogdan Toma, purtător de cuvânt al DSU, a detaliat rațiunea pentru transmiterea alertelor la momentul respectiv.

El a arătat că un fenomen meteorologic sever, cum este codul roșu, necesită comunicarea imediată către cetățeni, fără a se aștepta până în cursul dimineții, atunci când mulți ar fi fost deja expuși riscurilor.

De asemenea, oficialul a precizat că există persoane care își încep activitatea foarte devreme:

șoferi de transport public;

persoane care pleacă la schimbul de lucru în timpul nopții sau în zorii zilei

Potrivit reprezentantului DSU, transmiterea notificării imediat după primirea avertizării a avut ca scop prevenirea situațiilor în care populația nu primește informația în timp util:

„Dacă ne trezeam mai târziu, nu am fi reușit să gestionăm în mod eficient situația și am fi fost luați pe nepregătite de evoluția vremii.”

Oficialii au explicat că observarea vizuală a fenomenelor, cum ar fi ninsoarea din fața locuinței, nu oferă întotdeauna o imagine completă asupra situației reală, mai ales în privința stării drumurilor sau a altor condiții care pot afecta siguranța rutieră.

În plus, DSU a subliniat faptul că sistemul RO-Alert funcționează exact pentru a transmite astfel de avertizări atunci când există coduri cu impact major:

cod portocaliu;

cod roșu

Mesajele de avertizare sunt transmise imediat, indiferent de ora la care sunt primite de autorități, tocmai pentru a oferi timp maxim de reacție populației.

Daniel Vasile, purtător de cuvânt al ISUBIF, a explicat pentru surse media că procedura de alertare în cazul fenomenelor meteorologice severe este automatizată în momentul în care informațiile sunt transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Astfel, când ANM emite o avertizare nowcasting sau un cod de risc ridicat, sistemul RO-Alert transmite notificarea direct populației respective, fără întârzieri suplimentare.