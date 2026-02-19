Cum se justifică Arafat, după ce le-a stricat somnul bucureștenilor cu mesajul RO-Alert

După valul de nemulțumiri legate de mesajul RO-ALERT transmis la 4:20 dimineața pentru Codul roșu de ninsori, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a încercat să-și justifice decizia. El susține că aceste alerte ar fi vitale pentru siguranța celor aflați în zonele cu risc și că sunetul standard al mesajelor nu poate fi modificat în acest moment.

Potrivit reprezentantului DGSU, mesajul a fost emis conform procedurilor aplicate în astfel de situații critice.

„Văzând comentariile referitoare la mesajul RO-ALERT emis de ISU B-IF în cursul nopții, doresc să clarific unele aspecte. RO-ALERT se transmite atunci când este emis Cod roșu de intemperii, în baza unei proceduri aprobate. Ora la care a fost transmis mesajul era una limită, în care o parte dintre locuitori plecau sau se pregăteau să plece la muncă. Este dificil să spui că nu vrei să deranjezi, fără a ține cont de persoanele care nu se află în locuințe, care circulă pe străzi sau urmează să plece la serviciu”, a scris Raed Arafat, joi pe Facebook.

Raed Arafat a detaliat modul în care sunt transmise alertele RO-ALERT, explicând că acestea pornesc de la informările primite de la ANM și sunt emise direct din dispecerat, fără aprobări suplimentare.

El a subliniat că un Cod roșu de ninsori și viscol implică riscuri majore pentru populație, cum ar fi copaci căzuți, cabluri electrice rupte sau obiecte desprinse, și că aceste alerte sunt vitale pentru protecția cetățenilor. Șeful DSU a mai spus că, deși mesajele pot provoca disconfort, ele sunt esențiale pentru siguranța publică.

„Înțelegem situația și ne cerem scuze pentru disconfortul creat unor persoane, însă solicităm înțelegere, deoarece alertele sunt transmise pentru protejarea celor care sunt sau pot fi expuși riscurilor”, a continuat el.

Raed Arafat a afirmat că nu se poate diferenția, într-o zonă afectată de cod roșu, între persoanele aflate în siguranță în locuințe și cele care sunt sau urmează să fie expuse riscurilor, fără o cunoaștere exactă a situației de pe teren.

Raed Arafat a mai spus că există inițiative pentru introducerea unui semnal sonor diferențiat, mai puțin intruziv, destinat situațiilor care apar pe timpul nopții și care nu necesită trezirea întregii populații, ci doar informarea persoanelor expuse riscurilor. Potrivit acestuia, implementarea acestui sistem depinde de colaborarea cu principalii operatori de telefoane, precum Android și iOS

La finalul mesajului, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență le-a mulțumit tuturor celor implicați în gestionarea situațiilor meteo extreme, din structurile MAI și din alte autorități centrale și locale, dar și cetățenilor care au respectat recomandările și au colaborat pe durata codurilor portocaliu și roșu.

ISU București-Ilfov a emis, în noaptea de marți spre miercuri, un mesaj RO-ALERT pentru Cod roșu de ninsori abundente, valabil între orele 4:20 și 8:20. Locuitorilor Capitalei li s-a recomandat să evite deplasările cu autoturismul în zonele afectate și, dacă nu se poate, să urmeze rutele ocolitoare.