Alertele Ro-Alert i-au speriat pe oameni: Dăm doua mesaje, în toiul nopții, pentru că, ce să vezi, ninge iarna

Fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, a declarat că mesajul Ro-Alert transmis în contextul Codului Roșu de ninsoare din București a fost rezultatul unei erori. Declarațiile vin în condițiile în care capitala și județul Ilfov s-au aflat sub avertizare meteorologică severă, iar autoritățile au emis notificări de urgență către populație.

Invitat la RFI, Radu Mihaiu a afirmat că transmiterea mesajului Ro-Alert nu a fost justificată de situația meteorologică. În opinia sa, alerta a reprezentat o greșeală de calibrare din partea celor responsabili de sistem.

„Cred că a fost o greșeală de calibrare a celor cu Ro-Alert. Acum, sigur, dacă se întâmplă ceva la modul serios, care să pună nu viețile oamenilor, să nu spun asta, dar să fie un pericol real la adresa cetățenilor, da, poate ar trebui dat acest Ro-Alert, dar faptul că ninge nu are cum să fie ceva care să pună viața în pericol sau să aducă vreun pericol serios pentru cei care dorm.

A fost o eroare din partea celor de la Ro-Alert că au dat această alertă. Câteodată, cred că trebuie să reanalizeze ce se transmite pe aceste mesaje și cum se transmit. E exces de zel, aș putea spune”, a declarat Mihaiu.

În aceeași intervenție, fostul edil a abordat și subiectul deszăpezirii, făcând referire la modul în care au intervenit operatorii în timpul ninsorilor abundente.

„Se plătesc bani serioși pentru deszăpezire și iată, atunci când a fost nevoie, cam pe nicăieri nu a fost făcută o deszăpezire corectă, asta deși se plătesc taxe de așteptare foarte mari, în așa fel încât operatorii să fie gata să deszăpezească atunci când e nevoie. Iată că e nevoie și taxele astea de așteptare sunt prea mari”, a afirmat Radu Mihaiu.

Pe rețelele sociale, în special pe Facebook, mesajul Ro-Alert a generat un val de reacții din partea utilizatorilor. Comentariile au reflectat o diversitate de opinii, de la susținerea ideii că populația trebuie informată preventiv în condiții meteorologice severe, până la critici privind frecvența și relevanța alertelor.

„Gata. Azi am dezactivat orice formă de RO-Alert din viața mea. Trebuie să fii bolnav mintal să trimiți mesaje oamenilor cu sunetul ăla sinistru la 4 dimineața. Ca să spui că ninge. În februarie. Cine ar fi crezut?”, a spus Irina Vlad, pe Facebook.

Discuțiile au vizat și modul în care autoritățile comunică riscurile asociate fenomenelor meteo, precum și eficiența intervențiilor de deszăpezire.

„A fost șoc pentru copil, mi a luat o oră să o calmez, minți bolnave care au gândit așa ceva, că ajută pe cineva!! Trebuie sa existe vreo formă de petiție să înceteze pt ca nu e suficient să dezactivezi”, a comentat și Iulia Luțu pe platforma Facebook.

Mai multe postări s-a referit la starea drumurilor, la întârzierile din trafic și la dificultățile întâmpinate de pietoni.

Tema alertelor de urgență a fost asociată cu așteptările cetățenilor privind gestionarea situațiilor de iarnă.

„Inteleg ca, la voi acolo nu prea stiti cum e cu anotimpurile? Chiar atat de mult ne-am imbecilizat incat, dam doua mesaje RoAlert, in toiul noptii, pentru ca, ce sa vezi, ninge, iarna? Nici nu vreau sa ma gandesc ce ati face daca mai ninge doua zile”, a afirmat supărat Adrian Iliuță Buduroi pe aceeași platformă.

Radu Mihaiu a susținut că este necesară o revizuire a modului în care este organizată deszăpezirea în București.

„E clar că trebuie să refacem felul în care vedem deszăpezirea, e clar că trebuie prioritizate mijloacele de transport în comun. Pe de altă parte, este foarte clar că oamenii se pot descurca relativ OK și circulând ceva mai puțin cu mașina personală”, a declarat fostul primar.

Bucureștiul și județul Ilfov s-au aflat sub Cod Roșu de ninsoare, avertizare emisă de Administrația Națională de Meteorologie. Prognozele au indicat acumulări importante de zăpadă și intensificări ale vântului.

Sistemul Ro-Alert este utilizat pentru avertizarea rapidă a populației în situații considerate de urgență, inclusiv fenomene meteorologice extreme.