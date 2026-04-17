RO-Alert în Tulcea. O dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în noaptea de 16 spre 17 aprilie, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a brațului Chilia. În urma incidentului autoritățile au activat măsurile de supraveghere și apărare aeriană și au emis un nou mesaj RO-Alert , al treilea din ultimele zile pentru populația din județul Tulcea.

Potrivit MApN, Rusia a lansat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Loviturile au vizat zona de nord a brațului Chilia, foarte aproape de teritoriul românesc.

În acest context, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, iar autoritățile au decis alertarea populației din nordul județului Tulcea. La ora 00:43 a fost transmis un mesaj Ro-Alert către locuitorii din zonă.

Sistemele de apărare antiaeriană au urmărit două ținte aeriene aflate în apropierea graniței. Una dintre ele a intrat în spațiul aerian al României, iar contactul radar a fost pierdut ulterior la aproximativ 16 kilometri sud-est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite, potrivit datelor oficiale.

„Sistemele de apărare antiaeriană au monitorizat două ținte aeriene care au evoluat în zona de frontieră. Una dintre ținte a pătruns în spațiul aerian al țării noastre, contactul radar cu aceasta pierzându-se la 16 km Sud Est de Chilia Veche, deasupra unei zone nelocuite”, a anunțat MApN în cadrul unui comunicat de presă.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 02:48, după ce nu au mai fost identificate riscuri directe pentru populație.

Reprezentanții Ministerului Apărării au anunțat că o echipă este pregătită să meargă în zona în care a fost pierdut semnalul radar, pentru a verifica dacă există resturi sau alte indicii legate de incident. Instituția condamnă ferm acțiunile Federației Ruse, pe care le consideră o amenințare la adresa securității regionale și o încălcare gravă a normelor de drept internațional.

„Condamnăm ferm acțiunile Federației Ruse care pun în pericol securitatea regională, constituind o încălcare gravă a normelor de drept internațional.”

Ministerul Apărării a mai specificat că situația din zonă este monitorizată permanent în colaborare cu structurile aliate și instituțiile naționale responsabile. Totodată, autoritățile le recomandă cetățenilor să rămână atenți la mesajele oficiale și să respecte indicațiile primite prin sistemele de alertare.